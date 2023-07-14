疑持攻击性武器 涉毒男被警围捕

32岁男子疑因持有危险武器及涉毒，警方大阵仗到义顺组屋停车场捉人。

这起事件发生在星期三（7月12日）晚上8时40分，地点是义顺环路第108座组屋附近的停车场。

根据读者提供的视频显示，停车场内出现了六七辆警车，周围还被警员拉起了封锁线，气氛十分紧张。

视频画面显示，一名男子被四五名警员围绕，附近有不少公众驻足围观。

记者星期四（13日）走访时，附近居民受访时透露，警方大概是当天晚上8时左右抵达，一直待到深夜12时才离开。

居民柯先生（76岁，退休人士）告诉记者，当晚看到许多警察盘问一名男子。

“他们在停车场内，警员还不断劝请围观群众离开。我在附近一带住了10多年，被盘问的男子看起来陌生。”

不愿透露姓名的居民则透露，他当天晚上8时许，曾听到附近传来“轰隆”的电单车引擎声，停车场之后还传出喊叫声，相信是警察发出命令。

“之前经常有电单车及轿车在停车场聚集，当晚我通过窗户看到一名男子跪在地上，双手放在背后，相信已被上铐。”

警方受询时证实，于星期三晚上8时40分接获通报，一名32岁男子随后因疑似持有受管制及攻击性武器与涉嫌毒品相关罪行被捕，并转交给中央肃毒局跟进调查，调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月14日的《新明日报》。