新马成立特别工作组 探讨设立柔新经济特区

新加坡和马来西亚柔佛州计划设立经济特区，推动两地经济增长，加强经济合作和互联互通。两国政府将成立特别工作组探讨细节，并在今年10月举行的新马领导人非正式峰会上向两国领导汇报进展。

这个特别工作组由我国贸工部和马国经济部领导，目前尚未公布落实经济特区的时间表。

第16次马新依斯干达特区部长级联合委员会会议星期五（7月14日）在我国召开，国家发展部长李智陞和马国经济部长拉菲兹接受媒体访问时，共同宣布这项消息。

李智陞说：“马来西亚和新加坡同意成立特别工作组，研究由拉菲兹部长早前提出的，设立柔佛—新加坡经济特区的提案。”

他认为，这个经济特区能为人民、新柔和新马带来许多好处。不单可以振兴经济、提升新柔的吸引力，也能在工作、生计和生活素质方面为两地人民带来实质好处。

一般上，政府会在经济特区内落实一些特殊政策及提供优惠条件，以吸引企业和投资者入驻，进而推动该区域的经济发展。

拉菲兹：借助两国优势面对外部挑战和竞争是最明智做法

面对外部环境的挑战和竞争，拉菲兹说，新加坡和柔佛各有优势，因此最明智的做法就是借助彼此的力量。

“如果我们独立发展，所能创造的投资和经济价值将是有限的。若能相辅相成，作为一个区域一起发展，那我认为能够为新加坡和柔佛人民带来更大的繁荣。”

他认为，两国相互依存，尤其是在一些须耗时数十年来策划的项目上，例如能源保障、物流和基础建设。

根据新马两国会后发布的联合声明，经济特区会以柔佛州强劲的增长，以及新加坡在这个区域庞大的投资为基础。

柔佛州去年吸引约206亿新元国内外投资

单是去年，柔佛州就吸引了706亿令吉（约206亿新元）的国内外投资。新加坡是柔佛州第二大外来投资国，当地制造业约七成的外国直接投资来自我国。

特别工作组成立后的首要任务，是划定职权范围（terms of reference）和决定大致的合作领域。

拉菲兹说，作为起点，他们已经划定了一些范围，两国官员会开始起草计划，希望能有更明确的愿景，可以在今年10月两国领导人会面时汇报进展。

他说，虽然目前还处于初期阶段，但要作为一个经济联盟和经济区域，必须完成一些协调工作，才能互联互通。例如，要方便人员和货物流通，就必须在移民和关卡运作上作出调整。

李智陞则提到，这次的合作并非从零开始，一些领域原本就已在委员会的合作范围内，当然也可能还有其他的。谈及这次的会议之所以富有成果，他指出，这些都建立在两国间的信任和牢固的关系之上，以及事前做了很多准备工作。

马国首相安华刚在去年11月上任。对于新马关系，拉菲兹说，新政府渴望与区域和全球所有伙伴密切合作，更不用说是与马国有深厚渊源的新加坡。“无论新加坡、马来西亚或两国的政治如何发展，事实是，新马之间的人员、货物和服务流通都会持续增长。”

出席会议的还有我国代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达、柔佛州务大臣翁哈菲兹，以及新马高级官员。