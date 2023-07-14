泰擅自与缅接触未获整体认可 但公报指“数成员视为积极进展”

对于泰国近期擅自与缅甸各方展开接触，亚细安国家未全面予以肯定，仅数个成员国视此举措为积极进展。亚细安国家也在联合公报中，重申亚细安团结的重要性。

因各方在缅甸课题上迟迟未达成共识而须进一步磨合，第56届亚细安外交部长会议的联合公报直至星期四（7月13日）晚上，也就是会议结束一天后才发布。公报指出，泰国向其他亚细安国家汇报了近日在缅甸事务上的行动，“数个亚细安成员国视之为积极进展”。

“我们再次肯定了亚细安的团结，并重申任何努力应符合五点共识，并与亚细安轮值主席协调。”

外长们也承诺全面检讨五点共识的落实，并把建议上呈即将在9月召开的第43届亚细安峰会。

亚细安与缅军政府于2021年4月达成五点共识，包括缅军停止暴力，以及与缅甸各方进行建设性对话。由于缅军政府一直没有实质落实这些共识，亚细安禁止缅军政府领导人出席亚细安高级别会议。

不过，泰国上个月召开非正式会议，重新接触缅军政府，引发争议。泰国看守政府副首相兼外长敦巴穆威奈星期三（12日）更在亚细安外长会议上抛出震撼弹，透露他上周曾与缅甸前民选政府领导人翁山淑枝见面，进行了“很好的会议”。

新加坡鼓励与缅甸各方保持接触 沟通渠道保持开放

出席外长会议的我国外交部长维文医生星期五（14日）接受新加坡媒体访问并总结行程时指出，新加坡鼓励与缅甸问题各相关方保持接触，也鼓励所有沟通渠道保持开放。他说，亚细安轮值主席国印尼今年也通过各种形式展开了100多次的接触，新加坡对印尼的付出表示支持。

维文指出，亚细安成员国基于各自的面积、政治体制、经济、地理位置，会有不同的考量，这也影响它们如何看待和应对缅甸局势的挑战。

“我们不应该从零和游戏的视角看事情，得把它看做一整个情境，有多重因素、多方人员、多个相关方，各有各在政治和军事上的重要考量。我们得不断努力，一步一步来，缓解紧张局势，鼓励对话和最终的和解，让政治体系得到恢复和改革。这是缅甸需要的。”

维文强调，五点共识仍然重要，缅军政府的决策考量中，也一定考虑到五点共识。

维文再次呼吁释放翁山淑枝和前民选总统温敏

至于缅军政府允许敦巴穆威奈而不是亚细安特使与翁山淑枝会面，是否能说明缅军政府仍把五点共识纳入决策考量，维文当即答复：“我很肯定是有的，这件事不是单独发生。”

至于敦巴穆威奈向亚细安国家外长透露，翁山淑枝健康状况良好，维文说：“我们对此感到宽慰。”他指出，无论任何解决缅甸问题的方案，翁山淑枝都仍是关键人物。他再次呼吁缅军政府释放翁山淑枝和前民选总统温敏。