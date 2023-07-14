8月至10月拥车证配额增加5.6％

未来三个月可供投标的拥车证配额将增加5.6％。货车和巴士组别的配额增幅最显著，超过60％；中小型汽车组别的配额则增加超过12％。

陆路交通管理局星期五（7月14日）公布今年8月至10月的拥车证配额，接下来三个月可供投标的拥车证配额共计1万1019张，比5月至7月的1万零431张多588张，或5.6％。

陆交局今年5月宣布，从未来三四年将注销的汽车中，提前拨出6000张拥车证回流市场，以缓和拥车证供应的波动。这些拥车证从5月第二轮拥车证公开投标活动起，分几个季度重新分配回市场。

当局已经把856张用在5月至7月的配额，8月至10月会再动用1025张，其中700张拨给中小型汽车组（A组），325张给大型及豪华车组（B组）。

接下来三个月，A组拥车证配额有3785张，比目前多427张，增幅为12.7％。

B组拥车证配额共2816张，增加153张（5.7％）。一般用于注册B组车款的公开组（E组）配额也增加33张（4.4％），共777张。

货车和巴士组（C组）拥车证配额共计684张，增加273张（66.4％）。

电单车组（D组）配额则减少298张（9.2％），只有2957张。

未来三个月的配额是根据去年7月至今年6月总报销车辆的25％来计算，也包括上述1025张提前拨出的车辆配额。C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等继续纳入计算考量。

梁添丁：陆交局应会继续拨出“未来”拥车证 以缓和投标压力

新加坡车业公会会长梁添丁受访时说，陆交局拨给8月至10月的1025张“未来”拥车证似乎比5月至7月的856张多，但要注意的是，5月至7月的“未来”配额是分给五轮拥车证投标活动，8月至10月的配额则是分给六轮投标。

“这么看来，每轮投标活动拿到的未来拥车证差不多一样。按这个算法，6000张提前拨出的配额应该会分五六个季度回流市场。”

至于陆交局未来几个季度会否继续拨出“未来”拥车证，梁添丁认为应该会，否则无法有效起到缓和拥车证投标压力的作用。“下个季度的汽车组别拥车证成价相信会徘徊在目前的水平，应该不会出现那种1万元的大起大落情况。”

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英虽乐见B组配额增加，但他认为幅度不大，不足以使成价显著下滑。“即使拥车证成价下滑，车价也不一定跟着下跌，因为成本和税收等都在增加，拥车证只是其中一笔费用。”

对于C组的配额显著增加，梁添丁解释，以往陆交局会根据上一季度提早换车计划下的注册车辆计算未来三个月的C组配额；可是从5月起，陆交局是根据过去四个季度按这个计划注册车辆的滚动平均数来计算。

“这么一来，须要扣除的配额比较少，可供投标的配额自然就多了……C组拥车证成价可能会因此下滑一点，但减幅不会超过10％。”

在7月第一轮拥车证公开投标活动中，C组成价报8万2223元。