易华仁与王明星被反贪局逮捕 目前保释在外

将世界一级方程式赛车引进我国的酒店与地产大亨王明星，被贪污调查局要求提供有关他与交通部长易华仁接触的信息。当局证实逮捕了易华仁和王明星，两人目前保释在外。

易华仁受贪污调查局调查的消息星期三（7月12日）公开后，谣言四起，其中传得最盛的，便是旅店置业（Hotel Properties）执行董事王明星（77岁）也牵涉其中。《联合早报》摄影记者同天独家拍摄到王明星步出贪污调查局的画面。

旅店置业作为上市公司，须披露任何可能影响投资决策的公司信息。公司星期五（14日）早上开市前发文告说，王明星接到贪污调查局的逮捕通知，以10万元保释在外，并从星期五起出国。

贪污调查局同天晚上答复媒体询问，证实易华仁和王明星星期二（11日）被捕，之后保释在外。作为保释条件，两人的护照被扣押。然而，保释对象可请求出国，当局会根据案件酌情评估这类请求。

贪污调查局评估后同意了王明星的出国请求，也将他的保释金增加到10万元。王明星回国后必须向贪污调查局报到，并交出护照。

旅店置业在文告中说：“王明星充分配合贪污调查局，提供了当局要求的信息。由于调查仍在进行，他目前无法提供更多详情。他承诺若有后续重要进展，将向董事会汇报。”

公司也说，现阶段无法提供更多有关王明星为何出国的详情。

公司的提名委员会评估情况后，认为王明星仍适合履行执行董事的职责。董事会和提名委员会将继续监督事态发展，评估王明星是否适合继续任职。

律师：被调查不代表不能出国

逮捕通知（notice of arrest）不同于逮捕令（warrant of arrest）。卫达仕凯德律师事务所（Withers KhattarWong）主管刑事诉讼的合伙人萨斯纳登（Shashi Nathan）解释，逮捕通知是开展调查的步骤，用于通知当事人，警方打算逮捕他并调查他涉嫌的罪行。在这个阶段，当事人没有被提控。

Foo & Quek LLC吴立志律师也说，只有当一个人已被控，但未出庭受审或接受调查，法院才会下达逮捕令。

萨斯纳登强调，一个人被调查，不代表不能出国。警方在完成必要调查后，将评估他的弃保风险，再决定是否允许他在调查期间出国。“如果这个人没有潜逃风险，尤其是他已在新加坡扎根并在我国拥有资产，在这期间允许他出国应该没问题。”

吴立志也说，王明星保释金设在10万元，显示当局认为他的潜逃风险不高。

王明星近30年前曾牵涉另一起政治风波

这并非王明星首次卷入我国政治风波。1996年，时任内阁资政李光耀和副总理李显龙在旅店置业开发的玉纳园和史各士28号购买公寓，全然不知开发商私下给予折扣，后经调查和国会辩论才消除误解和疑虑。调查也显示旅店置业当时的做法不违法。

王明星被视为将世界一级方程式赛车（F1）引进我国的推手，开创了全球首个F1夜间赛事——新加坡大奖赛（Singapore Grand Prix）。他也创办了新加坡赛车公司，主力负责本地赛事的管理和运营。易华仁则是从担任贸工部政务部长以来，就一直负责新加坡大奖赛事务。

新加坡赛车公司发言人星期五发声明说，公司继续规划和筹备定于今年9月15日至17日举行的新加坡大奖赛。

新加坡大奖赛因冠病疫情停办两年，去年才重返滨海湾。我国和F1去年续约七年至2028年。这是双方第四次续约，合约期也是历来最长的。