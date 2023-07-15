南北大道遇车祸 情侣乘客诉：旅巴公司未援助

南北大道恐怖车祸，两名情侣乘客申诉，旅巴没有给予援助，自行搭德士到吉隆坡，还得自己索赔。

《新明日报》日前报道，一辆从新加坡开往吉隆坡的旅游巴士于星期一（7月10日）凌晨5时在南北大道上和一辆普腾威拉轿车相撞，车祸涉及22人，造成二死多伤，地点是南北大道往北方向285.5公里处。

两名在车祸中受伤的西班牙乘客劳尔（34岁，科学研究员）和他的香港女友李婷（31岁，顾问）告诉《海峡时报》，当时两人计划赴马参观彭亨国家公园和参与友人婚礼，岂料途中竟遭遇车祸。

两人自行到医院治疗，之后到警局取回遗落的物品，还得自己花钱搭德士到吉隆坡。

劳尔说，涉事旅巴公司欣悦旅游（KKKL）事后完全没有联络他，也没有提供任何援助，他只能自己联络对方。

称需自行向旅游保险公司索赔

李婷则称，旅巴公司让他们自行向旅游保险公司索赔，若想向旅巴公司索赔，就得聘请律师，程序需耗一至两年。

“公司让我们自己出钱请律师的做法让人无法接受。”

为此，两人已聘请律师提出索赔要求。两人的代表律师透露，若股骨损伤者索赔成功，一般可获得2万1500令吉（约6230新元）至4万8500元令吉（约1万4156新元）的赔款。

《新明日报》正向旅游公司了解更多情况。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年7月15日的《新明日报》。