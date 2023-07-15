善心人士纷捐款 患罕见病男婴仍需80万元救命

一名善良的母亲虽然没有工作，却把等于一顿饭的10元捐给患有罕见病的宝宝，帮助宝宝筹集医药费。因为对这位母亲而言，10元只是饭钱，对患病宝宝来说，则是一条命。

《联合早报》日前报道，只有三个月大的男宝宝王彦喆（Baby Lucas），被诊断出患有脊髓性肌肉萎缩症（Spinal Muscular Atrophy，简称SMA）。由于能治愈SMA的Zolgensma药物并不享有津贴，本地罕见疾病基金（Rare Disease Fund）也未将SMA涵盖在内，小彦喆因此无法通过这渠道来减免高达240万元的医药费。

小彦喆的父母目前正通过“希望之光”（Ray Of Hope）网络平台发起众筹行动，希望能筹集240万元来支付天价医药费。医生指出，小彦喆必须尽快接受治疗，否则难以活过两岁。

新闻出街后，许多热心人士纷纷向小彦喆一家伸出援手，让他们在短短四天内筹到近90万元。几天下来，筹得的款项现已达到165万元，不过这个数额离所需的240万元仍有一段距离。

不少热心人士在捐款之余，也在筹款平台留下温情满满的留言，尽管小彦喆的父母已经很疲累，却还是不断读到热心人士给他们的鼓励。妈妈张绮恩说：“这几天来，感动是支撑我们的动力。”

公司与个人慷慨解囊 为男婴带来曙光

许多公司都慷慨解囊，例如联发海产公司周三（7月12日）在脸书转发《联合早报》脸书上的新闻后说，公司老板决定将当天晚上直播卖出午鱼的全部所得，都捐给小彦喆作为医药费，并于隔天在脸书汇报筹得5294元。

另外有两家私人企业到希望之光捐助平台，分别捐出1万零800元和10万元。这两家企业仅在平台上留下注册公司的注册商号，经查询是从事精品首饰的Arthesdam和幼儿中文补习中心百力果。还有不少善心人士以个人或匿名方式捐助，这些捐款有的多达两三万元。

无论是慷慨的大笔捐助或是滴水恩情，对张绮恩一家来说都是无比温暖的。她说：“过去两周是我们人生中最黑暗和最低谷的时期。但也正是在这段时间里，我们发现有很多新老朋友来帮助我们。我们感谢所有不认识我们，但仍然来帮助我们的捐助者。我们由衷地感谢你们。”

帮助小彦喆的“希望之光”（Ray Of Hope）网络平台为：https://rayofhope.sg/campaign/baby-lucas/