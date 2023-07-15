除了管理新加坡外汇储备42年 你不知道的黄国松……

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松（75岁）星期六（7月15日）证实，正在考虑是否参加来届总统选举，瞬间引起了公众的关注这位潜在总统竞选者究竟是何方神圣？

管理新加坡外汇储备长达42年

黄国松于1986年加入政府投资公司（GIC），先是主管证券与债券部门，1999年升任公共市场董事经理，2007年担任首席投资官，直到2013年退休为止。（档案照片）

黄国松目前是Avanda投资管理公司的主席，他是众多总裁大会的“常客”，经常同与会者分享投资之道，但他其实毕业自新加坡大学（新加坡国立大学前身）的理学院，主修物理和数学，完全没有经济学背景。

1970年，他在大学毕业后加入财政部担任投资分析员，隔年转到刚成立的金融管理局，负责管理新加坡的储备。他于1986年加入政府投资公司（GIC），先是主管证券与债券部门，1999年升任公共市场董事经理，2007年担任首席投资官，直到2013年退休为止。

贡献获表彰及李显龙总理表扬

Gave a thank-you dinner together with the GIC Board to Dr Richard Hu and Ng Kok Song this evening. It was a special... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, January 18, 2013

黄国松在2013年卸下GIC首席投资官职务时，李显龙总理当时以GIC主席的身份致函黄国松，感谢他的贡献。

李总理也在他的脸书上载与黄国松和胡赐道博士的合照，并在贴文中肯定黄国松在多个金融泡沫和危机时期，包括1987年10月的“黑色星期一”、亚洲金融危机、互联网泡沫以及全球金融危机，领导GIC渡过重重难关。

黄国松也曾在2012年，获颁国庆奖章的功绩奖章（The Meritorious Service Medal）。

对于这份肯定，黄国松当时受访时说：“跟GIC的同事合作建立新加坡的财务储备，以便能够惠及现在和未来几代的新加坡人，让我觉得最有满足感。”

简朴童年岁月在渔村度过

黄国松是潮州人，在港脚渔村（也就是如今的后港一带）长大，父亲在渔市场工作。他在11个兄弟姐妹当中排行第二，上有一个哥哥，下有九个弟妹。

当年的渔村和渔市场以潮州人和天主教徒为主，黄国松从天主教学校蒙福学校放学后，得照顾弟妹和喂养家里的80只鸡，收集鸡蛋和清理鸡粪。他后来在七岁洗礼成为天主教徒。

黄国松本身有一个儿子、两个女儿、六个孙子和孙女。

妻子病逝10多年后遇上现任未婚妻

黄国松和已故妻子感情深厚，妻子后来患上胃癌，于2005年病逝。他相隔10多年后遇见现任未婚妻刘以真，两人年龄相差30岁。

45岁的刘以真曾是美国高盛集团（Goldman Sachs）的财务分析师，2009年起负责管理家族财富。

曾向建国总理李光耀介绍静坐

新加坡政府投资公司（简称GIC）前首席投资执行员黄国松（右），曾向建国总理李光耀（左）介绍静坐。李光耀学了静坐后，睡眠问题减少了。图为两人于2001年在一个记者会上，接受媒体的访问。 （档案照片）

黄国松对静坐颇有研究，多年来一直用静坐为舒缓压力的方法之。

他也把这个方法介绍给建国总理李光耀，李光耀后来开始每天静坐20分钟。

李显龙总理在2015年李光耀的国葬仪式发表悼词时，就提到李光耀在妻子柯玉芝2010年去世后开始静坐，而且是经黄国松介绍下这么做的。

李光耀曾说，他练习静坐之后，虽然不能像黄国松那样泰然自若，但睡眠问题变少了。

黄国松曾公开指出，定期静坐可为生活增添意义，也有助建设更美好的世界和关系，以及培养出开明的领导力（enlightened leadership）。