GIC前首席投资官黄国松考虑竞选总统

新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松表态，正在考虑是否参加来届总统选举。黄国松目前经营投资管理公司，虽然所管理的资产金额庞大，但受访宪法专家认为，投资公司的性质与一般公司不同，因此他未必能够自动符合参选资格。

75岁的黄国松针对外界传他有意竞选总统，星期六（7月15日）回复《联合早报》询问时说：“这是关系到国家的重要事情，对我个人也会有巨大的影响。我还在考虑。”

若最终决定参选，他将是继前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，以及企业家吴振华之后，第三个确定参选意愿的人。

毕生事业为我国管理外汇储备

黄国松退休之前，在新加坡金融管理局和新加坡政府投资公司（GIC）服务超过40年，毕生事业是为我国管理外汇储备。

1970年，他自新加坡大学（新加坡国立大学前身）理学院毕业后加入财政部，隔年转到刚成立的金管局，负责管理我国的储备。

1986年，他加入政府投资公司，主管证券与债券部门；1999年升任公共市场董事经理；2007年担任首席投资官，直到2013年退休为止。

2015年，黄国松联合创办了Avanda投资管理公司，现为公司执行主席。公司管理的资产约为100亿美元（约130余亿新元），过去三年的股东权益平均约7300万元。

虽然公司管理的资产庞大，不过学者认为，黄国松不一定能够自动符合总统参选资格。

宪法专家、新加坡国立大学法律系客座教授陈有利受访时说，一般公司若拥有5亿元股东权益，意味着它是一家运作复杂的大公司，领导人会具备一些当总统所需的经验。相较之下，投资管理公司的主要业务是投资，经手的资产虽多，但运作上可能没有那么复杂。

他因此认为，黄国松和吴振华一样，必须由总统选举委员会根据宪法第19(4)(b)节条文，来评估他的投资管理公司在各方面，是否能比拟一家拥有5亿元股东权益的公司。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文则说：“政府投资公司前首席投资官的资历，虽然不足以让黄国松自动符合参选资格，但总统选举委员会在斟酌情况时，投资经验绝对有加分作用。”

他说，这并非没有先例，在2011年的总统选举中，从事私人投资的陈如斯，以及曾任保险公司总裁的陈钦亮都成功申请到候选人合格证书，不过当然现在的条例与当年不完全一样。

由于政府投资公司和淡马锡都是Avanda的客户，而总统是保管国家储备金的第二把钥匙，为了避免利益冲突，两名学者都认为，黄国松若要参选就应该辞去职务，以及不再持有公司股份。

小时家境贫寒 在GIC与李光耀有密切接触

建国总理李光耀担任政府投资公司主席多年，黄国松与他有密切接触。李显龙总理在父亲李光耀去世时曾在悼词中透露，父亲在母亲去世后，经黄国松介绍，重拾静坐的习惯。

事业成功的黄国松小时候家境贫寒，上有一名兄长，下有九名弟妹，一家人住在港脚渔村，也就是如今的后港一带。他的父亲在渔市场工作，排行老二的他每天放学后除了得照顾弟妹，还得喂鸡、收集鸡蛋和清理鸡粪。

他1972年结婚，与妻子徐雪清育有一子两女，子女为他添了六个孙子女。他的妻子2005年因为胃癌病逝，他相隔10多年后遇见现任未婚妻刘以真，两人年龄相差30岁。

根据网上资料，45岁的刘以真曾是美国高盛集团（Goldman Sachs）的财务分析师，2009年起负责管理家族财富。