政府探讨完善法律及监测机制 鼓励可持续水产养殖

在多方共用的水域养殖水产，个别渔场的作业方式，如喂食及所使用的饲料，都可能影响水质，连带影响整个水产业的可持续发展。

政府在探讨如何通过适当的条例及更完善的监测机制，鼓励渔场经营者采用亲环境的良好作业方式，并考虑把一些可行的条例融入日后拟定的食品安全和保障法案。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生6月底结束澳大利亚水产养殖业考察行程后，接受随行采访的媒体访问时透露上述计划。

包括新加坡食品局、渔业、学术界和海洋保育组织等代表在内的考察团，6月26日至30日到访阿德莱德、林肯港和珀斯，走访政府机构、渔场、大学和研究院，了解当地对水产养殖业的监管机制、水产养殖和海洋环境监测的作业和研究工作等。

许宝琨受访时说，以科学为依据的良好养殖方式是澳洲水产业可持续发展的重要因素。当地许多渔场的鱼只死亡率一般维持在约10％的水平，本地一些传统渔场则可高达70％。政府为此会为业者提供所需资源，强化养殖作业。

食品局为业者提供四年免费专业咨询和疾病调查服务

食品局去年宣布为业者提供四年的免费专业咨询和疾病调查服务，协助渔场管控和预防疾病。本地目前有110家海上渔场，绝大多数位于北部的柔佛海峡水域。

为实现30.30愿景，到2030年生产足够农产品来满足国人30％的营养需求，食品局也将在南部海域开辟新的渔场空间。2021年，本地渔场共出产4200公吨的鱼，占我国鱼总食用量的9％。

许宝琨指出，我国水域无法与澳洲的相提并论，单在南澳有12个水产养殖区，总面积超过20万公顷，但当地集合学界、渔业者等各利益相关者共同推进水产养殖业发展，这点值得我国借鉴。从养殖水产，到海事贸易、休闲活动和大自然保育工作，我国水域关乎不同用途。因此，澳洲关注的海水养分承受量（nutrient budget）也是值得本地研究的概念。

许宝琨：探讨是否通过条例引导业者提升能力 采用可持续作业方式

饲料和排泄物等会形成养分，若水中养分过量，可导致氧量减少，影响渔产。许宝琨举例说：“如果渔场以较不亲环境的方式喂食，如使用过期面包，甚至巧克力，丢置在水里的物质可能污染海水，制造不必要的养分……在共用的水域，每一方都须照顾环境可持续性，才能共同前进发展。

“如果没有相关条例来鼓励正确的喂食与养殖工作，水产养殖业可能难以自我监管，所以我们想探讨是否通过一些条例来引导业者提升自身能力，确保各渔场有公平的竞争平台。每个业者对养殖作业负起责任，采用可持续的作业方式，不危及其他渔场运作。”

当局也将研究如何通过更全面的水质监测机制，除了氧量，也关注氮量、养分量等其他指标，协助业者保障渔产的质量。许宝琨说，要发展水产养殖业，须有充足数据来做有科学依据的决定，并了解本地水域的情况。政府可提供一些资助来支持业界与研究机构等开展研究项目。

去年出炉的水产科技园（AquaPolis）蓝图，目的就是推动水产养殖的研发和创新工作，主要研究区位于圣约翰岛的海水养殖中心，其他研究据点分布在大专学府和研究机构。