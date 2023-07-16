两脚踏车相撞 阿叔鼻裂手骨折

67岁阿叔骑脚踏车去钓鱼，岂料在东海岸公园被另一辆脚踏车撞上，导致他鼻梁骨裂、鼻子撕裂外翻、左手骨折。

这起事故发生在6月12日早上9时半，地点在东海岸公园。

王小姐（37岁，销售）告诉《新明日报》，父母亲5月从中国来本地探望她。父亲在新期间，每天清晨6时许就会出门到勿洛码头钓鱼，早上9时许骑脚车回家，岂料当天至上午11时多父亲仍未回来。

她指当时接到母亲来电后，她马上赶去公园到处问人，但大家都说没看到意外发生，之后她直接去医院找人，才在急诊室找到父亲。

父亲王先生（67岁，退休）忆述事发过程，指当时下着雨，他骑着脚车要右转时，另一辆脚车却从后方撞上他，导致他连人带车摔翻在地上。

“当下我没意识了一阵子，恢复过来时，整个人是趴在地上，而且感觉面部剧痛，鲜血直流，染红了上衣。”

他说，撞上他的脚车骑士是名男孩，事后愣在一旁，后来一名路过的好心女子帮忙扶起他，也让男孩赶快拨电叫救护车。

“男孩只会说英语，女子帮忙翻译，告诉我说男孩只有16岁，后来写了字条留了电话号码给我，但当时情况混乱，字条也弄丢了。”

王先生说，好心女子和男孩都待在该处，直到救护人员抵达把他送院。

完整报道，请翻阅2023年7月16日的《新明日报》。