刚从公务员成功转行成为国家信息与网络安全风险分析师的陈文捷（32岁）可能不会想到，当年在新加坡管理大学准备会计考试的那股冲劲，帮助她克服了培训中遇到的种种困难。

陈文捷于前年12月至去年5月参加了劳动力发展局与新加坡银行及金融学院（IBF）联合推出的金融科技实习与培训计划（TFIP），并在今年6月1日获渣打银行聘用。

她在网上搜索IT硕士课程等资料时，脸书向她推送了TFIP的广告。点击了解后，她毅然决定报名，选择了计划下的网络安全轨道。有了每月5500元的培训津贴，学费一分钱也不必出。

就在培训开始的一个月前，陈文捷感染了冠病，康复后仍时常感到疲倦。为了确保能吸收须掌握的知识点，她每天多喝水、多吃水果，甚至通过捏拇指来提神。她也不耻下问，及时向讲师请教不清楚的地方。

陈文捷回忆说，自己完全没有IT背景，一开始连笔记本电脑的各个部件都不太分得清，所幸一起接受培训的同学们愿意帮助她。

培训期间，除了网络安全知识，她还学习了Python语言和Linux操作系统等方面的知识。

她笑说，大学会计考试长达几个小时，须花很多精力来准备，当年的那股冲劲让她在培训中有了克服困难的动力。

陈文捷形容，自己入职渣打银行的第一天就被赋予“真正的责任”，同事们也悉心指导。三周至四周后，她已获得在工作小组会议上呈现简报的机会。

劳动力发展局数据显示，从2019年推出至今年6月，有逾1100人参加TFIP；2019年至2021年约七成学员入职科技相关的工作。