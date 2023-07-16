今年首六个月1万2000组屋单位竣工

2023年的首六个月内，有16个预购组屋项目的约1万2000个单位建好，当中有15个是因冠病疫情延迟完工的项目。

随着这15个项目竣工，建屋发展局已经完成66个受延误项目的工程，相等于所有受延误项目的72%。建屋局的目标是在接下来一年半内，也就是最迟于2025年初，完成其余受延误项目的工程。

建屋局星期天（7月16日）发出的文告指出，今年上半年完工的组屋项目和单位数量，是2018年以来同期中最高的。今年截至6月底完工的项目数量，是去年同期的两倍多。

国家发展部长李智陞星期天在脸书贴文说，建造组屋原本就是一项复杂的任务，而在已开发地段兴建组屋，任务更为复杂。尽管如此，建屋局今年将如期把22个新组屋项目的2万个单位的钥匙交给屋主。

“我们将继续竭尽所能，准时交付新组屋，满足公众对组屋的强劲需求。”

组屋建筑工程稳步完工，意味着更多屋主能领取新居钥匙。今年上半年，建屋局已经交付1万3400个组屋单位的钥匙，比去年同期多一倍以上。

过了交屋日期才领钥匙 197预购组屋屋主可获赔偿

盛港的Anchorvale Village是今年上半年完工的预购组屋项目之一，也是其中一个过了交屋日期（Delivery Possession Date）才让买家领取钥匙的项目。

为此，建屋局将对项目的第339A和339B座组屋的居民做出总计约60万元的赔偿。

Anchorvale Village坐落于安谷路，由于建筑工程受到冠病疫情影响，比原定日期迟了五个月竣工。从7月10日派发钥匙至今，已经有115个家庭领取新居钥匙。

那些不迟于2022年5月4日订购组屋的Anchorvale Village屋主，都可根据冠病（临时援助措施）法令（简称COTMA）向建屋局索赔。个别屋主的赔偿额视组屋单位售价，以及延误时间长短而定。

为了减少对屋主造成的不便，建屋局将给予他们最高额赔偿，他们无须提出申请和提交开销证明。能获赔的197个家庭可得到的赔偿金介于1100元和4500元，平均为约3000元。

冠病疫情暴发导致建筑工人短缺，也影响了建筑材料供应，拖慢该组屋项目的建造工程，也由于项目的设计复杂，加上所在的土地面积小，主要承包商Ken-Pal私人有限公司在提升工程速度方面，面对了一定局限。

建屋局于是从多方面协助Ken-Pal。双方紧密合作，在疫情期间引进额外建筑工人和购入主要建筑材料，并加快工期。建屋局也为Ken-Pal提供额外补偿和共同承担成本。

Anchorvale Village是一个综合项目，除了有两座共207个二房式灵活组屋单位及三房式单位，也包括一座仍未竣工的新一代邻里中心。

邻里中心将设有天台花园、健身角落、熟食中心、托儿所等，预计今年底完工，商店则将于明年第一季开业。

除了Anchorvale Village，榜鹅的Waterway Sunrise II项目也是过了交屋日期才让买家领取钥匙，且是首个根据COTMA赔偿屋主的预购组屋项目，赔偿额总计515万6700元。