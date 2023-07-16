访客近1万3000人次 “狮城美术·百年光华”特展圆满结束

《联合早报》为庆祝100周年报庆，携手新加坡秋斋藏画，在新加坡华族文化中心主办的“狮城美术·百年光华”特展星期日（7月16日）圆满结束。为期一个半月的特展，吸引近1万3000人次到场赏画，是新加坡华族文化中心迄今访客人数最高的艺术展览。

特展呈献新加坡第一代到当代的80位知名画家、书法家约160幅油画、水墨、水彩、书法等作品，展示我国美术史上的百年华彩。展出的作品中，有21幅来自新报业媒体华文媒体集团的收藏，包括本地102岁书画家林子平庆贺《联合早报》创刊百年赠送的彩墨巨画《百年根深》，让公众从另一个侧面了解报业历史。其余作品，选自秋斋的珍藏。

特展6月1日正式开幕，连续一个半月对外开放至星期天。多名内阁前部长、艺术爱好者和学者在特展期间，陆续前来欣赏艺术作品。卸下公职准备竞选总统的前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，和夫人珍一藤木星期天也在特展的最后一天，到场参观。

尚达曼：南洋画风独一无二 通过作品塑造新加坡身份认同

尚达曼夫妇为艺术爱好者，其中珍一藤木曾任新加坡美术馆董事会主席多年。夫妇两人在现场逗留超过一个半小时，仔细聆听秋斋负责人曾勇讲解各画作特点，遇到有兴趣的作品，也询问更多细节。尚达曼欣赏的书画家包括写实画家蔡名智、先驱画家林学大及诗人、书法家潘受等人。

尚达曼接受《联合早报》访问时指出，南洋画风是新加坡艺术史上重要的一章，第一代南洋画家融汇东西方画技，融入本地元素，风格独一无二，创作者们也通过作品，逐渐塑造新加坡身份认同。

“我们不怕接受外来影响，但也没有照单全收。我们形成自己的风格。在国际、区域及新加坡不同传统的影响下，我希望新加坡艺术能够继续发展，并在此过程中，加深我们的身份认同。”

秋斋主人：收藏反映华文报与画家友好情谊

秋斋主人曾国和受访时说，这是本地第一次有如此大规模且全面介绍新加坡美术的展览，作品类型多元。到访人数踊跃，显示公众有兴趣多了解新加坡美术，当中也有许多来自中国的访客，这次特展可加深他们对本地艺术的认识。曾国和说，华文媒体集团展出珍贵收藏，也反映华文报和画家多年友好情谊。

“狮城美术·百年光华”也是新加坡华族文化中心年度文化节“华彩2023”的重头节目之一。前副总理黄根成、新报业媒体主席许文远、前外交部长杨荣文、巡回大使许通美教授、中国驻新加坡大使孙海燕、历史学家王赓武教授等人，在特展期间，也先后到场赏画。

《联合早报》总编辑吴新迪说，过去几个星期，早报接到不少公众和读者的反馈，他们认为这个画展很有意义。“推动本地华族文化是《联合早报》责无旁贷的使命，我们会继续坚持这方面的努力，来回报华社和读者的支持。”

文图学会也与新加坡华族文化中心联办讲座，由南洋理工大学人文学院副教授、文图学会荣誉主席衣若芬博士在星期天（7月16日）下午，主讲“狮城美术·百年光华” 特展的历史意义，内容深入浅出，超过80名公众到场聆听。有公众反馈，听过讲座后，再看特展时别有一番体会。

另一方面，针对新加坡政府投资公司（GIC）前首席投资官黄国松正考虑参与总统选举，尚达曼在回答本报询问时说，他向来希望有一场竞选，但现阶段评论任何总统候选人，仍言之过早。