【活动】温州会馆7月30日（星期天）举行会馆成立100周年庆典及晚宴。主宾是卫生部长王乙康。电话：67486644



新加坡书法家协会7月29日（星期六）至8月2日（星期三）中午12时至下午6时，在书法中心李光前堂举行“第35届黄金岁月书法展”，展出近77幅新作。入场免费，欢迎公众前来参观。电话：63377753



新加坡宗乡会馆联合总会与新加坡华族文化中心8月5日（星期六）晚上7时，在大巴窑建屋发展局中心广场联合举办“第17届爱国歌曲大家唱”。主宾是文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。入场免费。活动也将通过宗乡会馆脸书（SG.SFCCA）及华族文化中心脸书（SingaporeChineseCulturalCentre）直播。



南华潮剧社8月13日（星期天）下午3时，在华族文化中心七楼多功能礼堂上演《万紫千红之外韵潮音》，演绎早期潮人先辈南下石叻谋生，从潮汕带來的传统“外江乐”与“外江戏”。门票免费。索票链接：bit.ly/3pOdK6T。电话：69040030



【课程】吾庐俱乐部每周二上午10时至12时，在会所开办书法班。书法家马双禄指导。报名电话：92332329



琼崖杨氏公会8月4日起，每周五下午3时至4时30分，在会所开办海南歌谣歌唱班。陈垂良指导，共八讲。电话：63370488



海陆丰会馆8月6日起，每逢星期天下午1时至5时，在会所开办杨公风水初学班。共四讲，宗乡总会属下社团会员学费190元。备点心下午茶。电话：63968401／WhatsApp：90276381（报名）