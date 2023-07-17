客工烧伤获赔偿 回老家兴学办校 订户 陈嘉慧发布 / 发布 / 2023年7月17日 12:05 AM 为让穷困家庭的孩童顺利上课，拉曼（最前排）出资为他们购买课本。（受访者提供） 拉曼的学校目前有170名学生，学生们学习幼儿园至小学课程，还包括电脑课程。（受访者提供）字体大小:小中大八年前在工业意外中受重伤的客工带着公司的赔偿金返回家乡，积极回馈社会，投身教育领域。他也趁回来新加坡复诊的时候当义工，帮不懂英语的客工做翻译，用自身的力量帮助更多人。对今年28岁的拉曼（Rahman Mohammed Ataur）来说，2016年7月25日是他永远无法忘记的一天。那天傍晚，三名受雇于Environmental Landscape公司的孟加拉籍客工兀丁、米安和拉曼，负责清理3.2米深且封闭的地下水箱时，因公司没有确保安全的工作环境，引起爆炸事故，三人为此受伤。其中，拉曼伤势最重，73%表皮被烧伤、容貌尽毁、听力受损，指甲也全部脱落。三人在本地留医直至康复后，已经陆续回国。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 客工 学校 教育 潮州八邑会馆推动新加坡与汕头经贸合作 狮城聚首 劳兰桂堂200余族人再续宗情