客工烧伤获赔偿 回老家兴学办校

八年前在工业意外中受重伤的客工带着公司的赔偿金返回家乡，积极回馈社会，投身教育领域。他也趁回来新加坡复诊的时候当义工，帮不懂英语的客工做翻译，用自身的力量帮助更多人。

对今年28岁的拉曼（Rahman Mohammed Ataur）来说，2016年7月25日是他永远无法忘记的一天。那天傍晚，三名受雇于Environmental Landscape公司的孟加拉籍客工兀丁、米安和拉曼，负责清理3.2米深且封闭的地下水箱时，因公司没有确保安全的工作环境，引起爆炸事故，三人为此受伤。

其中，拉曼伤势最重，73%表皮被烧伤、容貌尽毁、听力受损，指甲也全部脱落。三人在本地留医直至康复后，已经陆续回国。