不只陈川仁 三个因桃色风波落马的政治人物

国会议长、马林百列集选区议员陈川仁与淡滨尼集选区议员钟丽慧发生婚外情，两人星期一（7月17日）宣布退出人民行动党，并辞去议员职务。陈川仁也请辞议长职务。

54岁的陈川仁是继前榜鹅东区议员柏默之后，因出轨退党和丢官的第二位国会议长。过去这些年来，因桃色风波黯然下台的政治人物还有谁？

前国会议长、榜鹅东区议员柏默（行动党）

人民行动党2012年12月12日下午在总部召开记者会。时任国会议长兼榜鹅东单选区议员柏默在记者会上公开承认有婚外情，并宣布退出行动党和辞去国会议员以及议长职务。柏默在记者会上神情凝重。（档案照片）

前国会议长、榜鹅东区议员柏默（Michael Palmer），2012年12月12日公开承认有婚外情，宣布退出行动党，并辞去国会议员及议长职务。

由于工人党后港区前议员饶欣龙，才在2012年年初爆出桃色风波，新加坡政坛短短10个月内再发生政治人物出轨事件，而且事涉国会议长，消息震惊社会。

柏默在时任行动党第一助理秘书长、副总理张志贤的陪同下召开记者会，正面交代辞职和退党原因。他坦承与白沙—榜鹅集选区一名人民协会女职员“有一段情”，这名女职员与他没有直接工作关系。柏默说：“我的行为是不正当的，而且也是严重的误判。”

这名人协职员是白沙西选区办事处理事长王荟芬。事件曝光后，她以“照顾家庭”为由辞职。

李总理在回复柏默的辞职信时说，他“以沉重的心情”接受辞呈。他说：“所有行动党议员和基层组织顾问在个人操守上，必须秉持最高标准，特别是在接触选民、基层活跃分子及职员的时候。党也必须贯彻对议员和基层组织顾问恪守这些标准的要求。”

当时44岁的柏默，2006年步入政坛，是国会中少数的欧亚裔议员，2011年10月受委为国会议长。

随着柏默辞职，时任社会及家庭发展部政务部长哈莉玛获推选出任国会议长。

榜鹅东补选2013年1月26日举行。面对独立以来的第一场四角战，行动党守土失败，当时的工人党候选人李丽连以54.5％的得票率，打败行动党候选人许宝琨医生，让2011年首次拿下集选区的工人党再下一城。

后港区前议员饶欣龙（工人党）

工人党于2012年2月7日晚间发表简短声明，宣布该党已接受饶欣龙辞去领导层职务的决定，他即日起不再担任该党财政。声明并未提及饶欣龙提出辞呈的具体原因。（档案照片）

2012年1月20日，网上传出后港区议员饶欣龙与同属工人党的一名已婚女党员有婚外情。1月26日，饶欣龙不愿置评，也没否认传言。时任工人党秘书长刘程强也选择保持沉默。

直到2月7日，工人党发表声明，宣布接受饶欣龙辞去领导层职务的决定，即日起不再担任该党财政。一周后的2月15日，工人党才召开记者会，宣布开除饶欣龙。

刘程强当时在记者会上神情凝重地说，媒体一再对饶欣龙作出种种严重的指控，但饶欣龙选择不回应也不解释清楚，“是不负责任的行为，也造成了信任危机”。

他说：“工人党对议员有一定的要求。议员是人民的代议士，也是公众人物，必须做好榜样，最重要的是有担当、肯负责。”

刘程强驻守后港20年，2011年决定出走后港，转攻阿裕尼集选区。身为后港接班人的饶欣龙不负所望，在同年的全国大选中以64.8％的选票，击败行动党候选人朱倍庆。

被逐出工人党后，当时36岁的饶欣龙便出国避风头，之后多年一直留在海外发展。他那时留下的后港议席因悬空多时未举行补选，引发一名居民向高庭申请强制庭令，要求总理在三个月或合理期限内举行补选。

补选最后在2012年5月26日举行。后港一直是工人党的“堡垒”，对工人党意义重大，候选人方荣发最后以62％得票率击败行动党第二次出征的朱倍庆，成功为工人党守土。

武吉巴督区前议员王金发（行动党）

2015年大选成绩揭晓，首次独挑大梁的人民行动党代表王金发（前），在爆发三角战的武吉巴督区中，成功当选。他胜选后在现场与支持者握手致谢。（档案照片）

2016年3月12日，时任武吉巴督区议员王金发因涉及婚外情，向李显龙总理请辞国会议员职务，同时退出人民行动党。李总理也是行动党秘书长。与陈川仁一样，王金发2011年踏入政坛，并在2015年9月的大选中，以73％的高得票率，替行动党保住武吉巴督席位。

当年54岁的王金发，仅以“个人理由”向总理请辞，对辞职的具体原因三缄其口。他当时通过电邮回复《联合早报》询问时，只承认个人行为失检，让他很后悔，并表示辞职无论是对行动党、对选民或是对家庭，都是最正确的做法。

据悉，王金发的婚外情对象是行动党武吉巴督支部妇女团成员林婉丽（Wendy Lim）。媒体报道指出，王金发和林婉丽之间的婚外情已持续约六个月，事情是林婉丽的丈夫揭发。

王金发请辞后，武吉巴督区议席悬空。补选于2016年5月举行，行动党派出曾在武吉巴督基层服务多年的印族律师穆仁理上阵。穆仁理最终以61.2％的得票率，击败对手新加坡民主党秘书长徐顺全，成功守住席位。