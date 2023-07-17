因婚外情退出政坛 回顾陈川仁和钟丽慧政治生涯

从新加坡武装部队准将，到一度被视为第四代核心领导班底的一员，并担任过人力部长和社会及家庭发展部长，国会议长陈川仁因与淡滨尼集选区议员钟丽慧发生婚外情，两人星期一（7月17日）退出人民行动党，并辞去所有职务。

从第四代核心领导团队成员到国会议长

今年54岁的陈川仁在2011年大选中，当选马林百列集选区议员不久，便获李显龙总理委任政治职务，成为国家发展部兼人力部政务部长。

他是那届大选备受看好，有潜质成为行动党政府第四代核心领导团队成员的新人之一。其他第四代核心成员包括：时任教育部长王瑞杰；时任社会发展、青年及体育部代部长兼新闻、通讯及艺术部政务部长陈振声；时任国防部兼教育部政务部长黄循财。

2014年，陈川仁出任人力部长，并在2015年转任社会及家庭发展部长。

2017年，李总理提名陈川仁出任我国第十任国会议长。离开内阁的陈川仁从第四代领导班子的核心成员，成了没有实际参与国家决策的国会“主持人”，这项人事安排令外界大跌眼镜。

李总理当时说：“国会议长须主持国会辩论，确保国家大事获得充分和公平的讨论。川仁的脾性适合这个角色。”

I have nominated Tan Chuan-Jin to be the next Speaker of Parliament. I first discussed this with Chuan-Jin after Mdm... Posted by Lee Hsien Loong on Tuesday, September 5, 2017

对于自己从第四代领导团队“掉队”，陈川仁当时表示“路径和角色有很多种”，所有人都朝同一个方向迈进，也是身处同一个“比赛”中，但大家都跑向同一个目标，就是为新加坡和国人创造更好的未来。

被询及这是否是一种降职时，陈川仁没有正面回应，而是重复上述看法。

2018年初，因总理接班人选一直不明朗，引起外界关注，16名第四代领导班子成员联署发声明表示将紧密合作，并在适当时候从团队中推选一人出任领导人。当时形同“总理遴选委员会”的这16人就包括陈川仁，可见他即使离开内阁，也仍是第四代领导团队的重要一员。

新加坡武装部队服务24年

陈川仁曾在新加坡武装部队服务24年，参政前是陆军训练及军事准则处司令，退役军衔为准将。

他曾在2004年印度洋大地震引发的强烈海啸后，作为指挥官部署到印度尼西亚亚齐省，指挥新加坡军队参与人道主义援助。

陈川仁2014年配合印度洋大海啸发生10周年接受《联合早报》专访，回顾当年的任务。他说：“当时从直升机的窗户往外看，沿岸一点生命迹象也没有，一切几乎夷为平地。进入市中心，腐烂的罹难者遗体发出臭味，每发现一具遗体，工作人员就会在旁边插上小国旗。”

他也说：“情绪不是不重要，但执行这项如此重要和急迫的任务时，必须保持敏锐的思维并且冷静做出判断，如果太感情用事，可能做出错误决定。”

2005年1月24日，新加坡海军两艘登陆舰“坚韧号” （RSS Endurance）和“努力号”（RSS Endeavour）载着赴亚齐救灾的571名军人和57名非政府组织的义工回国。时任国防部长张志贤（左一）迎接顺利完成任务的武装部队人员回国，并向当时特遣部队指挥官陈川仁上校（左二）致意。（档案照片）

陈川仁早年就读于英华学校及莱佛士初级学院，之后于1988年获得新加坡武装部队海外奖学金，负笈伦敦经济学院。

陈川仁已婚，育有两个孩子。他是一名基督徒。

活跃于社交媒体 成政治“网红”

陈川仁在脸书的自介中，以“人夫、人父、人子”形容自己。（陈川仁脸书截图）

陈川仁是在社交媒体最活跃的政治人物之一，脸书专页有超过15万个追随者（followers）。

陈川仁的社媒贴文写得调皮逗趣，很能吸引眼球。除了在社交媒体分享国会和选区的趣事，他也经常分享自己对运动和摄影的热爱。他常在Instagram和TikTok上载创意内容，例如“连续25天每天25下俯卧撑挑战”（#pushup challenge）、跟卫生部长王乙康一起打泰拳等。

此外，他也分享孩子的故事，例如儿子参加学校跑步比赛、儿子服兵役时的感触等。

《联合早报》在7月17日下午近1时发现，陈川仁和钟丽慧已双双撤下各自脸书专页。

钟丽慧参政前活跃于基层

钟丽慧出席2022年8月9日国庆庆典。（取自钟丽慧Instagram）

今年47岁的钟丽慧在代表行动党出征2015年大选前，拥有12年的基层经验。

她曾在多个公共机构担任义工，2003年起在行动党武吉班让支部当义工，协助议员张俰宾接见选民。她2004年起担任西北社区发展理事会理事，为淡滨尼东区公民咨询委员会副主席。

2013年，她获颁公共服务奖章，并在今年获得人民协会10年长期服务奖。

钟丽慧曾是海陆控股（Hai Leck Holdings）副总裁，拥有经济与统计学学士和应用金融学硕士学位。她目前未婚。

从政以来，钟丽慧积极在冻卵课题上为女性发声，她关注的课题还包括：胚胎植入前基因检验、零售店提供塑料袋、禁止小贩中心使用泡沫塑料盒等。