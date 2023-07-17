称认识银行老板与前部长 妇女骗四人139万元判监七年

自称认识有钱有势人士包括银行老板与前部长，并且能够取得有丰厚回报的投资机会，66岁妇女11年内骗得四名受害人交出139万元。妇女为了骗钱不念情分，就连对自己信任不已的“干儿子”也不放过。

为了躲过警方的追查，妇女也特地不住在身份证上所列明的住址，而且一直搬家和更换住处。在银行户头被警方冻结后，妇女企图烧炭自杀，干儿子与女友人前往医院探望妇女时不期而遇，双方互相透露彼此处境时，才意识到他们都被妇女欺骗了。

妇女刘慕洁面对11项欺骗与偷窃控状，她星期一（7月17日）在国家法院认罪后，被判坐牢七年。2010年12月至2021年12月之间，警方一共接获四名受害人的报案，指被告对他们行骗。这包括她在2010年11月，谎称为了送女儿去美国读书而急需钱，骗得女子黄秀芳给她一万元。

根据案情，警方接到黄秀芳的报案后展开调查，原本要把被告控上法庭，但却一直无法找到被告，还为此发出紧急公报通缉被告。为了不被警方追查到，被告会租下不同房子，时不时更换住处。

第二名受害人谢秀华是在2008年认识被告，被告当时受雇为谢秀华的助理，谢秀华也非常信任被告并把她当朋友。被告自称是一家投资公司的董事，她骗谢秀华说，若后者加入公司的投资计划，就有机会成为公司名下五六个房地产的代理经纪。谢秀华于2016年5月至2017年5月之间，被骗交出约27万5000元给被告，作为她参加投资计划的本金。

骗“干儿子”101万元

另外，被告也以类似手段骗她的“干儿子”刘成龙与女子苏华英。三人是在2018年，在一家补习中心工作时认识；刘成龙当时是一名兼职补习教师，被告与苏华英则在中心当行政人员。刘成龙也视被告为干妈。

被告告诉刘成龙与苏华英，她认识许多有权有势的人，包括丰隆银行的老板和一名前部长，因此能够在丰隆银行享有特别的投资待遇。在被告的诱骗下，刘成龙与苏华英开始掏钱交给被告做投资。

刘成龙在2020年1月至2021年5月之间被骗交出101万元。他曾经收到被告转给他一笔29万余元的“投资回报”，但之后被告就以各种借口搪塞，声称得迟些才能支付投资回报。被告也曾偷走刘成龙家中的两万元现金。苏华英则在2021年1月至3月把4万3000元交给被告，她曾收过6170元的“投资回报”。

2021年12月，即警方接到谢秀华的报案并冻结被告的银行户头后，被告试图烧炭自杀。刘成龙与苏华英前往心理卫生学院探望被告时开始交谈，两人这才意识到自己遭被告欺骗，并且决定报警。

被告落网后向警方承认，她骗到的款项都已花光，包括用来支付不同受害人的“投资回报”，以及购买首饰和名牌物品等。被告至今未对受害人做出任何补偿。（人名译音）