爱“拈花惹草” 转行开花店

从小接触花花草草，爱“拈花惹草”的邻家男孩毅然转业开花店，而且专挑巴刹为经营路线，卖起各色大众化价格的观赏植物。

一些年轻人创业，会选择售卖较“高端”的产品，比如精品糕点、高档咖啡等，但一脸稚气的郭玮轩（30岁）说，植物价钱大众化，才能让更多人享受种植的乐趣。

“我不要卖‘只可以看，不可以买’的商品，我最便宜的盆栽只卖一元五角。”

郭玮轩于2017年考获企业管理大学学位，在一家公司当项目执行员。三年后，正值疫情暴发时期，他辞职加入一家花圃当项目经理，负责网站的行销和设计，也协调大型活动所需的植物装置等。

去年6月，他决定创业，在阿裕尼2道第117座组屋的巴刹摊卖花，摊位今年3月因集体装修工程而暂时停业。

机缘巧合之下，他发现武吉班让万吉路第257座组屋的空档口，今年4月就开了第二个植物摊。

这名干劲十足的小伙子有许多生意点子，包括考虑在泰国租地，种植本地较少见的植物，再引进我国售卖。

“我曾摆卖树熊吃的桉树（eucalyptus），没想到售罄。”

除了实体店，郭玮轩也利用数个社交媒体的账号，上载植物样品和接收订单，让顾客到摊位取货。

他服务周到，甚至愿意为顾客的植物免费“看病”，提供增值服务。

“我欢迎顾客把一直养不起、病恹恹的植物带来，我可以提供一些照顾植物的贴士。”

当初决定创业时，他的家人鼎力支持，阿姨也帮他看摊位。“我的妈妈在花圃工作，给予我许多鼓励。如今逢回营训练时，爸爸也会帮忙载送植物。”

虽然日子忙碌，每天还须开着罗厘往返不同的花圃拿货源，但郭玮轩仍乐在其中，常绞尽脑汁改进业务，希望这盘生意茁壮成长，开枝散叶。