国会议长陈川仁和议员钟丽慧因婚外情退党

国会议长陈川仁爆婚外情丑闻，对象是同为人民行动党议员的钟丽慧。两人已退党，陈川仁也辞去议长职务。

行动党秘书长李显龙总理星期一（7月17日）下午1时发声明说，为保持行动党多年来坚守对品格和个人行为要求的高标准，两人退党是必要的。他已接受两人的辞呈，并附上他同两人的往来信函。

声明虽未提及婚外情，但总理在写给陈川仁的信中提到，陈川仁承认个人行为欠妥。

总理同天下午在总统府召开记者会证实，陈川仁除了近日爆出在麦克风未关时，用语有失国会礼节，还与钟丽慧有着不当关系。

“相比之下，我认为这是更严重的事，因为他是议长，她是议员，不应当有这种关系。”

陈川仁（54岁）已婚并育有两个孩子。他是马林百列集选区议员，负责景万岸—菜市分区事务。钟丽慧（47岁）未婚，是淡滨尼集选区议员，负责淡滨尼东分区事务。

人民行动党秘书长李显龙总理在总统府召开记者会证实，国会议长陈川仁和同为行动党议员的钟丽慧有不当关系。两人经数次规劝，仍继续这段关系。（蔡家增摄）

总理在记者会上透露，他不止一次就这段不当关系，规劝陈川仁和钟丽慧改过，最近一次是今年2月。陈川仁当时承认做错，并提出辞职。

总理说：“我接受他的辞呈，但我告诉他，我首先要确保景万岸、菜市和淡滨尼东的居民继续得到照顾。”

总理也告诫陈川仁必须结束与钟丽慧的关系。然而，总理近日获知新信息，强烈显示这段关系仍在继续，“这是完全不能接受的”。总理因此决定，不论集选区的交接安排是否准备就绪，陈川仁都必须立刻辞职，不能再等。

大约同一时间，陈川仁在国会失言的视频传开，他当时人在国外。陈川仁回国后，总理要求见他，陈川仁在讨论时同意立刻辞职。

总理说，很遗憾陈川仁在这种情况下离开政坛，但陈川仁明白他必须为自己的行为和操守，向国会、行动党、选民和家人负责。

对于媒体提问陈川仁和钟丽慧的不当关系持续了多久，总理说，他是在2020年大选后不久得知此事，但他不知两人关系何时开始。从那时起，两人都曾受到规劝与辅导，希望两人能回头，可惜两人并没结束关系。

交通部长易华仁上周被贪污调查局逮捕助查，陈川仁和钟丽慧本周又因桃色丑闻退党，一些公众认为行动党标准已下降。总理回应说，任何制度都不可能万无一失（infallible）。

“你委人以重任。有时，事情会出错。你必须发现并纠正，而且必须自己发现并纠正，不论是否有人告诉你出了问题。”

总理说，发现两名行动党议员在品德和个人行为方面，未达到他们期待所有行动党议员应达到的高标准，令他痛心。身为党秘书长，他有责任处理和纠正不达标的议员，包括规劝、纠正、训诫，并在必要时，将他们从行动党和国会开除。

总理说：“对我们的朋友和战友这么做，令人痛心，也在政治上令人难堪，且代价高昂。但行动党必须维护党的纪律和行为标准。我们要对国会和新加坡人民负责，这是最重要的。”

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马林百列集选区领军部长目前是人力部长陈诗龙医生和文化、社区及青年部长唐振辉。总理说，景万岸—菜市分区居民接下来由唐振辉照顾，淡滨尼东区居民则由社会及家庭发展部长马善高照顾。

陈川仁是继前榜鹅东区议员柏默之后，第二个因婚外情退党和辞职的议长。陈川仁2011年踏入政坛，曾被看好是第四代团队核心人物。他在2017年离开内阁，出任议长。