李显龙：没有计划现在举行大选

李显龙总理没有计划即刻举行全国大选，他将在国会8月1日复会时，提名新国会议长，同时发表部长声明。

李总理星期一（7月17日）就国会议长陈川仁和淡滨尼集选区议员钟丽慧婚外情事件，在总统府举行记者会。

针对媒体提问如今有几个集选区都出现议席悬空，是否会影响大选计划，李总理回答说，他没有计划即刻举行大选，来届大选最迟须在2025年举行，而本届国会第二会期才刚开始。

“我们这一会期的议程很满，我们正着手进行，这也是我们所专注的。”

李总理也提到，集选区内要是少了一名议员，其他议员就会补上，确保居民得到妥善照顾。这也是集选区的其中一个优势。

五个集选区团队不完整

目前，有五个集选区的团队不完整，分别是马林百列、淡滨尼、西海岸、裕廊和盛港集选区。

交通部长易华仁受贪污调查局调查，期间被指示休缺席假，他在西海岸集选区的职责由国家发展部长李智陞和其他选区议员协助承担。

前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼早前表态竞选我国下任总统，在7月8日卸下所有政治职务和退出人民行动党，也不再担任裕廊集选区国会议员。

工人党、盛港集选区前议员辣玉莎于2021年在撒谎门事件之后退党，辞去国会议席。

至于新的国会议长人选，李总理说，会在国会8月1日复会时提名新议长，同时发表部长声明。在此之前，国会副议长陈舜娘将担任代议长。

陈川仁自2011年踏入政坛，一直是马林百列集选区议员；2017年由李总理提名出任国会议长。