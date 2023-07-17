网传视频暗示两资深党员不正当交往 工人党在调查

网上流传的一个视频片段似乎暗示工人党的阿裕尼集选区国会议员贝理安和党员佘雪玲有不当交往。工人党正在调查此事。

工人党星期一（7月17日）说，该党会在调查并掌握事实之后，再就此事发表声明。工人党也说，希望所有党员都能坦白自己的行为，并为此负责。

在网传的一段15秒视频中，阿裕尼集选区议员贝理安（53岁）和曾在东海岸集选区参选的佘雪玲（37岁）在餐厅内交谈，前者还抚摸后者的手。

有知情者透露，两人从2020年起就被发现举止亲密，党领导在2021年初接获通报。

曾与两人共事的人士告诉《联合早报》，贝理安和佘雪玲在2020年中开始频繁联系，由于两人都是工人党中委会成员，党领导还安排贝理安作为佘雪玲的指导前辈。

据这个消息人士说，工人党领导人其实早已接到通报，但至于党领导知道事情后是否有采取行动，就不得而知。

知情者：视频早在2021年初就在党内传开

工人党内的另一知情者则向《联合早报》透露，这段两人用餐的视频其实早在2021年初就已在党内传开，因此视频拍摄时间相信是大概在那个时候。

佘雪玲是工人党中委和青年团主席，2011年大选时曾在国民团结党旗帜下到马林百列集选区竞选，在2015年，她以义工身份低调帮助工人党，过后在2020年大选中代表工人党出征东海岸集选区。她和丈夫在2015年注册结婚，至今育有两个女儿。她目前是一家科技公司联合创办人兼首席运营官。

贝理安则是工人党中委和传媒组主席。他在2015年大选中代表工人党竞选东海岸集选区，工人党团队最终以39.27%的得票率落选，被委任为非选区议员。2020年大选时，他转战阿裕尼集选区，并成功当选。他是一家咨询公司的总裁，已婚并育有两个孩子。

《联合早报》向工人党进一步查证，但未获答复，而原定星期一晚上出席接见选民活动的贝理安，并未现身在实龙岗北1道的活动地点。毕丹星则在他的接见选民活动上婉拒答复。