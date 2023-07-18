助“假公安”提52万元骗款 男子为赚700元判监18个月

当诈骗集团跑腿，提取七名受害者共52万余元后转交给不法之徒，私召车司机称只获得700元酬劳，如今被判18个月监禁。

被告林绍伦（31岁，译音）共面对九项控状包括，抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）以及滥用电脑法令。控方以四项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，不法之徒假扮我国警员或是朋友，联系七名受害者，诱骗他们把钱转到不同的银行户头，而这些银行户头由犯罪集团操控。

案发时，被告是一名私召车司机，月薪3000元到4000元。他在去年11月加入通讯软件Telegram群组，其中有人询问他是否想要透过提取现金赚钱，并称银行户头的钱来自国外的网络赌博生意。

被告虽然清楚网络赌博在本地是非法的，但还是接受提议，每提取10万元就能赚取100元。

几天后，他在宏茂桥城和一名中国男子见面，拿到一个标注“范文涛”的袋子，里头装了一组银行卡和手机。事后，被告就通过袋子里的手机接受指示。

被告在12月提取三次现金后，遵从指示跟另一名中国男子见面转交现金。之后，他发现银行卡无法使用，对方又把多两组银行卡和新手机交给他。

从去年12月到今年1月，被告前后进行16次提款，共把52万2340元现金交给犯罪集团。

控方指出，由于案件涉及高金额和犯罪集团，又牵扯到中国男子，因此相信也涉及跨国犯罪。再者，多数骗局也涉及假警员，损害公众对执法单位的信任。

被告的代表律师为他求情时说，被告不知道是诈骗金额，只获取700元的酬劳，也指不能断定骗局涉及跨国犯罪。

完整报道，请翻阅2023年7月18日的《新明日报》。