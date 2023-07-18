“碰瓷男”车后假跌索百元医药费 车主报警

车主申诉，称男子疑故意走到倒退车子后方，佯装跌倒受伤，再向他索取100元医药费。

这起事件发生在7月14日下午5时45分，地点是樟宜路上段第59座组屋的露天停车场。

事主陈帝佑（44岁，专业婚礼DJ）接受《新明日报》访问时透露，他当时开车到停车场，正当倒车进入停车位时，发现轿车感应器一直响，通过往后镜看到一名穿着灰色上衣的阿叔，于是立即停车。怎料，阿叔直接撞上轿车，戏剧性地往后倒下。

见状后，陈帝佑下车查看，发现阿叔躺在地上痛苦呻吟，右膝盖还有擦伤。

“阿叔一直嘀咕说道，他为了扶一名男子，才会走到停车位，结果受伤。他一直嚷嚷说要看医生，还说我撞了人，是我的错。”

陈帝佑说，对方自称是一名清洁工，不想闹大事情，也不需要报警，只需要钱看医生。“我原本要给他50元，但他却开口要100元。”

由于感觉有些可疑，加上无法判断车子是否撞了阿叔，陈帝佑说愿意留下电话号码，让阿叔将医药费单子发给他。

“没想到，阿叔又说没钱看医生。”

两人僵持不下，陈帝佑返回车内，想调取行车记录器查看，无奈没有读卡器，因此联系住在附近的姐姐。

当姐姐抵达时，阿叔早已经消失不见。“我事后查看行车记录器，发现阿叔装做没看到车子，等车停下后，直接撞上去，完全是‘碰瓷’行为，因此当天报警处理。”

警方证实接获通报，已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年7月18日的《新明日报》。