工人党深夜开两小时紧急会议 毕丹星：会交代

（视频来源：海峡时报）

贝理安与佘雪玲的亲密视频曝光后，引发关注，工人党深夜召开紧急会议长达两小时，13名中委全部出席，包括前党魁刘程强。

毕丹星在会议结束后，接受访问时说：“中央执行委员会（简称CEC）审议仍在进行中，一旦有结果，我们会在恰当的时候公布。”

针对之前就已知晓贝理安与佘雪玲的事情，毕丹星也表示说，他将在之后进行说明。

工人党中委、传媒组主席，同时也是阿裕尼集选区议员的贝理安与工人党中委、青年团主席佘雪玲卷入桃色纠纷，被爆出有不正当关系，还有摸手视频曝光，消息一出，引起哗然。

工人党星期一（7月17日）已针对摸手视频发布文告，指党目前正在调查两人之间“不恰当交流”的视频。同一天晚上9时许，工人党的13名中委干部，就前往位于芽笼路的总部，召开紧急会议，相信就是为了商讨如何解决此次风波。

根据记者现场所见，工人党中委、前党魁刘程强于星期一晚上9时32分抵达，面对记者提问，他只是笑而不语。相隔三分钟，盛港集选区议员林志蔚也出现，当记者上前提问时，他只是两次回应说：“我是来开会的。”

直到晚上9时36分左右，工人党秘书长毕丹星也赶抵总部，会议随即开始。

据观察，整栋四层楼高的Teambuild Centre外观漆黑一片，其他商家早已下班离开，唯独工人党办公室深夜挑灯开会。

历经两小时的会议后，工人党秘书长毕丹星先于晚上11时28分步出办公室，尾随的包括主席林瑞莲、副主席莫哈默费沙、财政何廷儒、组织秘书陈立峰、副组织秘书符策涫、政策研究组主席严燕松、汪文耀等13人。

换言之，除了涉事的贝理安和佘雪玲，其余13名中委都出席了会议。

被曝光的视频显示，贝理安和佘雪玲在一家灯光昏暗的餐厅喝红酒，贝理安握着佘雪玲的手抚摸了五六下。

完整报道，请翻阅2023年7月18日的《新明日报》。