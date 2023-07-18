就运用AI时如何保护个资 政府征求公众意见

个人资料保护委员会将针对业界如何在运用人工智能时保护用户个人资料，展开公开咨询以制定指引，为业者提供更清晰信息，让他们用于培训或开发人工智能模型。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（7月18日）在个人资料保护研讨会上致辞时说，我国在推广高质量人工智能技术来发展数码经济的同时，也须确保消费者的个人资料获得妥当保护。

她指出，当局须采取更多措施帮助本区域企业获取和整理高质量数据，以从广泛的人工智能创新中受益，同时必须确保消费者的资料得到妥当保护。

“没有妥当的数据保护，人们就会觉得不够安全，无法充分参与数码发展，也不会支持更广泛使用数据来推动人工智能和其他创新项目。”

她说：“只要企业明确知道可以使用哪些数据，包括个人资料，就可以更容易建立高质量的数据。当业界清楚了解如何以安全、可信的方式，将个人资料应用于人工智能上，消费者也会从中受益。”

公开咨询活动为期六周 以制定一套参考原则

个人资料保护委员会的公开咨询活动为期六个星期，以制定一套参考原则，针对人工智能系统的培训和开发，为业者提供更清晰的指示，也将指引业者在运用个人资料时保持透明，并在向消费者索取个人资料前，加以讲解。

有关咨询活动即日起展开，预计8月底结束。

就人工智能生成内容的其他问题，如被利用来传播虚假信息或诈骗等非法活动，我国已加紧监管，先后在2019年和2022年，分别推出人工智能监管模式框架，和全球首个人工智能治理测试框架和工具箱AI Verify。

谷歌亚太首次与监管机构合作 支持业内采用及测试隐私增强科技

另一方面，杨莉明也宣布，资讯通信媒体发展局与谷歌合作推出“隐私增强科技x隐私沙盒”（PET x Privacy Sandbox）。隐私增强科技（Privacy Enhancing Technologies，简称PET）指的是保护敏感数据隐私的科技方法，让采集、储存和管理数据的过程能确保数据的隐私，同时允许业者从中提取有价值的信息。

这是谷歌在亚太地区首次与监管机构合作，以支持业内对PET的测试和采用。

她说，这项合作也将让业者和消费者获益。本地及区域内的公司将能在安全的环境下试行PET，消费者也将得到更相关的内容，且不必担心个人资料被泄露。

杨莉明说，资媒局一直鼓励业者采用PET。她在去年的个人资料保护研讨会上，宣布资媒局监管沙盒的推出。通过这项试行项目，参与的企业可以在研发PET解决方案时，得到不同支持。

她也强调，这次与谷歌的合作并不是资媒局与科技公司的首个监管沙盒合作，许多公司已参与这一项目。

“资媒局正在积极寻求更多这方面的合作。我们将通过实验和测试，致力建立一个强大的科技生态系统，促进跨境的数据流动，并更有效地让亚细安从人工智能中获益。”