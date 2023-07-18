打乒乓改善病情 帕金森患者组团以球助人

苏尼尔（Sunil Raghavan，42岁）在33岁左右确诊患上帕金森综合征，为了预防病情恶化，他重拾热爱的乒乓球运动，后来还组建了非盈利组织 “健康乒乓” ，让更多人受益。目前，这个团体的受惠者约有上千人。

苏尼尔2016年从印度来到新加坡，目前是微软公司的筹划支持人员。他也是“健康乒乓”（Table Tennis For Good) 的创建人，目的是为神经退行性疾病患者及老年人免费提供打乒乓球的机会，让他们通过打乒乓球疗愈身心。

苏尼尔受访时透露，他在大约10年前发现身体机能下降，如右肩变得很僵硬，无法长时间在电脑键盘上打字；2014年，他被诊断出患了帕金森综合征。

“当时看到诊断结果后心情十分沉重，但医生和身边的朋友鼓励我要保持乐观。医生也建议我多做运动，所以我开始重拾球拍。”

苏尼尔从四岁开始接受正规乒乓训练，直到17岁，因此有着扎实的乒乓技术基础。重拾球拍之初，他每周大约打球两三回。坚持一段时间后，他发现病情大有改善，心情也更愉快，因此希望跟更多情况相似的人分享这个好处。

“乒乓球运动的速度快，打球后发现在日常生活中肢体的移动更协调了。以前服药的剂量大约每三个月得增加，但2017年开始打球后情况有了明显改善。”

苏尼尔同医生包括一些脑科医生朋友，讨论并做了一些调查后发现，打乒乓球确实对神经退行性疾病患者有帮助，所以他决定鼓励更多患者来打乒乓球。

“健康乒乓”组织在2021年正式启动，最初仅有两名受惠成员和一名志愿者，目前受惠者已经增至大约1000人，义工有180人。这个组织也同ActiveSG合作，每周在全岛10个地点提供超过50节课。

据苏尼尔介绍，为了使受惠者更容易上手，“健康乒乓” 使用的是特制的乒乓球和球拍，以减缓球的速度和旋转。

苏尼尔说，新加坡人口持续老龄化，而高龄患上神经退行性疾病的概率更高，因此鼓励老人也加入“健康乒乓”（要了解有关“健康乒乓”的详情，可上网https://tt4good.com）。

苏尼尔的多年好友卓伟明（57岁）说，苏尼尔一直非常乐观，虽然身患顽疾，但继续担任全职工作，而且还对“健康乒乓”的大小事务亲力亲为，十分不容易，值得敬佩。

苏尼尔说，新加坡是一个非常出色的国家，这得归功于先辈们的努力与牺牲，所以我们这一代人也要尽一分力，履行自己的社会责任，才能使新加坡变得越来越好。