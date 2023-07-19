工人党19日召开记者会 说明贝理安与佘雪玲关系

工人党星期三（7月19日）召开记者会，说明阿裕尼集选区国会议员贝理安和党员佘雪玲似有不当交往关系的情况。

根据网上星期一（17日）流传的一段15秒长的视频，皆已婚的贝理安（53岁）和佘雪玲（37岁）在餐馆内交谈，贝理安还抚摸佘雪玲的手。工人党当天发声明表示正在调查这起事件。中央执行委员会当晚也召开紧急会议。

工人党秘书长毕丹星、主席林瑞莲、也是传媒组副主席的盛港集选区议员蔡庆威等党员，星期二（18日）再次现身在芽笼路的工人党总部。他们傍晚6时30分起陆续抵达，前秘书长刘程强也在晚上8时许抵步，一行人过后相信开始商议隔天记者会的事宜。一部分党员在晚上9时许先行离去，但没对在外守候的记者说话。

其他党员包括严燕松、陈立峰、林志蔚和何廷儒等人在晚上10时15分离开，林瑞莲面对《联合早报》记者询问时只说“明天（回应）”。毕丹星则在约15分钟后离开，针对记者提问工人党是否已做出决定，他同样回说隔天将说明。

星期三的记者会预料由毕丹星主持。

贝理安和佘雪玲都是工人党中委，贝理安是传媒组主席；佘雪玲是青年团主席。

知情者星期一向《联合早报》透露，两人在2020年中开始频繁联系，据知党领导在2021年初接获通报，至于事后有否采取行动，就不得而知。由于两人都是工人党中委，党领导还安排贝理安当佘雪玲的指导前辈。据了解，两人用餐的视频早在2021年初就已在党内传开，因此相信视频是大概在那个时候被拍下的。

佘雪玲2011年大选时曾在国民团结党旗帜下，到马林百列集选区竞选。她在2015年以义工身份低调帮助工人党，过后在2020年大选中代表工人党出征东海岸集选区。她和丈夫在2015年注册结婚，育有两个女儿。她目前是一家科技公司联合创办人兼首席运营官。

贝理安在2015年大选中代表工人党竞选东海岸集选区，工人党团队最终以39.27%的得票率落选，他之后被委任为非选区议员。2020年大选时，他转战阿裕尼集选区，成功当选。他是一家咨询公司的总裁，已婚并育有两个孩子。原定星期一晚上出席接见选民活动的贝理安，当晚也没出现在实龙岗北1道的活动地点。