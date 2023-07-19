工人党损兵折将 回顾佘雪玲与贝理安从政生涯

工人党议员贝理安（53岁）和党中委佘雪玲（36岁）因爆出婚外情，两人星期三（7月19日）双双退党。
一位是形象良好、标榜理性问政的反对党议员，另一位是两次与国会议席失之交臂的政坛明星，他们的从政之路经历了哪些起落？
佘雪玲——当年一鸣惊人的政治新星
2011年大选，年仅24岁的佘雪玲初试啼声，因作风稳健、谈吐成熟，加上外型亮眼，一夕成为最受瞩目的本地政治明星之一，掀起“佘雪玲效应”。
佘雪玲当时代表国民团结党参选，与比她长三岁的人民行动党对手陈佩玲，一同竞逐马林百列集选区议席，被网民戏称为“双玲之战”。
作为当年最年轻的候选人，从事广告业的佘雪玲努力不让年纪轻、资历浅成为她的包袱。
她当时受访时说：“我要代表年轻的一代，他们其实都想要参与国家大事，希望政府听取自己的意见。我虽然年轻但思想成熟，有的是精力和干劲，而且我没有家庭负担，现在出来竞选是最佳时机。”
佘雪玲的人气高，最终没能撼动由时任国务资政吴作栋坐镇的行动党马林百列团队。不过她和其他四名战友获得43.4%选票，在团结党插旗的八个选区中表现最亮眼。
回看选举结果，佘雪玲2011年8月，也就是大选后三个月接受《联合早报》专访时说：“我想这次大选不仅对我来说，是改变人生的一次经验，对许多新加坡人也一样吧。大家都在这次大选中找到自己的声音，而这是非常令人振奋的，相信接下来人们会更勇于对政策表达看法。”
大选后人生急转直下 渐淡出公众视野
虽然政治前景看似不可限量，佘雪玲2013年在脸书发文吐露心声，坦言自己过去一年两次失业，健康亮红灯，一度还“崩溃”。
佘雪玲也在同一篇贴文中语出惊人，指她在2011年的总统选举中，为候选人陈如斯助选是个错误。她写道：“我很天真，被迫做了一些相当错的决定，包括参与民选总统选举。那是糟糕且无法修正的错误，我完全低估为候选人助选后可能带来的后果。”
佘雪玲当年一早表态支持陈如斯并为他助选，担任陈如斯团队的监票员。
2014年，原为团结党第二助理秘书长的佘雪玲决定退党，并定居泰国曼谷，专注发展广告事业，政治生涯戛然而止。不过，她说会继续关注“家园所发生的事，我只是需要找寻一个更合适的平台再作出贡献和反馈”。
尽管淡出政坛，佘雪玲仍是镁光灯焦点，一度跨足演艺圈，参演本地电影《1965》并与演员戚玉武有对手戏。
2015年完成终身大事 投身工人党当义工
佘雪玲2015年8月结婚，夫婿名叫Bryan，新加坡人，原本在澳大利亚担任工程师，婚后随妻搬回本地定居。两人育有二女，分别五岁和一岁。
佘雪玲的政治生涯也在同一年出现重要进展。2015年大选后，佘雪玲加入工人党当义工，并从2017年起开始与工人党走访东海岸集选区。
深耕基层多时的佘雪玲不出所料，在2020年大选中披上工人党战袍，竞逐东海岸集选区，对阵副总理王瑞杰领军的行动党团队。佘雪玲昔日的“明星效应”能发挥多大作用备受关注。
虽然工人党最后败北，佘雪玲和团队以46.59％得票率，成为历来表现最好的东海岸工人党团队，甚至比上一届高出七个百分点，不但让行动党赢得辛苦，也为工人党和她在来届大选蓄积不少能量。
大选后，受党内高层器重的佘雪玲两次当选中央执行委员，出任青年团主席。如今，与“政治导师”贝理安传出不伦恋，佘雪玲的政治光芒会否就此暗淡，还是有朝一日能卷土重来，有待观察。
贝理安——从公务员到反对党议员
毕业于英国牛津大学，经济发展局公务员出身的咨询公司总裁贝理安（Leon Perera），2015年以工人党新人之姿崭露头角，优秀的学历让人为之一亮。
当年44岁的贝理安，与当时的工人党前非选区议员严燕松、新加坡国立大学社会学系副主任吴佩松，以及国家图书馆前协理管理员法洛兹组成亮眼队伍，挑战时任人力部长林瑞生挂帅的行动党团队，竞逐东海岸集选区议席。
外界当时形容他们是工人党的“梦幻B队”，A队则是时任党魁刘程强领军的阿裕尼集选区团队。
尽管工人党东海岸团队最后失利，以39.27％对60.73％的得票率败下阵来，贝理安的政治生涯并未因此终结，反而开始平步青云。
作为当年大选最高票败选的团队成员之一，贝理安深受党领导层赏识，获推举为非选区议员。刘程强当时受访形容，贝理安、吴佩松，以及当时竞选凤山区失败的陈立峰（现后港区议员），都是工人党“未来的领导核心人物”。
近五年的非选区议员经验，为贝理安累积一定知名度，也成为他2020年转战阿裕尼集选区的有利基础。以工人党秘书长毕丹星为首的阿裕尼团队，最后以近六成的选票，再次击退行动党，成功守土。
2015年成为党中委的贝理安，党务责任也逐年加重，从最初的传媒组成员，一路获提拔至传媒组主席，是工人党与媒体之间的重要对接。间中他也一度执掌青年团。贝理安也是阿裕尼—后港市镇理事会副主席。
贝理安一向标榜理性的问政风格，国会表现向来不温不火，是最踊跃提问的议员之一。不过，今年2月，贝理安与副总理兼财政部长黄循财，为了工人党是否曾在2019年建议减少预购组屋单位激烈交锋。两人你来我往之间，贝理安一度疑因不满黄循财的态度，厉色提出批评。
贝理安2003年结婚，妻子原是公务员，婚后当起全职家庭主妇，两人育有一子（15岁）一女（18岁）。
历经市镇会争议和辣玉莎事件，如今再折兵折将的工人党能否重振旗鼓，在来届大选前快速整队，外界都在看。