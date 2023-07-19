工人党损兵折将 回顾佘雪玲与贝理安从政生涯

工人党议员贝理安（53岁）和党中委佘雪玲（36岁）因爆出婚外情，两人星期三（7月19日）双双退党。

一位是形象良好、标榜理性问政的反对党议员，另一位是两次与国会议席失之交臂的政坛明星，他们的从政之路经历了哪些起落？

佘雪玲——当年一鸣惊人的政治新星

2011年大选，年仅24岁的佘雪玲初试啼声，因作风稳健、谈吐成熟，加上外型亮眼，一夕成为最受瞩目的本地政治明星之一，掀起“佘雪玲效应”。

2011年大选，国民团结党5月5日晚上在裕华园旁草场举行竞选群众大会，马林百列集选区候选人佘雪玲谈及麦波申一名来自低收入家庭的妇女，因无法支付孩子的补习费定金时，不禁潸然泪下。（档案照片）

佘雪玲当时代表国民团结党参选，与比她长三岁的人民行动党对手陈佩玲，一同竞逐马林百列集选区议席，被网民戏称为“双玲之战”。

作为当年最年轻的候选人，从事广告业的佘雪玲努力不让年纪轻、资历浅成为她的包袱。

她当时受访时说：“我要代表年轻的一代，他们其实都想要参与国家大事，希望政府听取自己的意见。我虽然年轻但思想成熟，有的是精力和干劲，而且我没有家庭负担，现在出来竞选是最佳时机。”

佘雪玲的人气高，最终没能撼动由时任国务资政吴作栋坐镇的行动党马林百列团队。不过她和其他四名战友获得43.4%选票，在团结党插旗的八个选区中表现最亮眼。

回看选举结果，佘雪玲2011年8月，也就是大选后三个月接受《联合早报》专访时说：“我想这次大选不仅对我来说，是改变人生的一次经验，对许多新加坡人也一样吧。大家都在这次大选中找到自己的声音，而这是非常令人振奋的，相信接下来人们会更勇于对政策表达看法。”

大选后人生急转直下 渐淡出公众视野

虽然政治前景看似不可限量，佘雪玲2013年在脸书发文吐露心声，坦言自己过去一年两次失业，健康亮红灯，一度还“崩溃”。

2011年大选，佘雪玲（右二）代表国民团结党参选，投票日当天偕同父母和祖父母前往投票。（海峡时报）

佘雪玲也在同一篇贴文中语出惊人，指她在2011年的总统选举中，为候选人陈如斯助选是个错误。她写道：“我很天真，被迫做了一些相当错的决定，包括参与民选总统选举。那是糟糕且无法修正的错误，我完全低估为候选人助选后可能带来的后果。”

佘雪玲当年一早表态支持陈如斯并为他助选，担任陈如斯团队的监票员。

2014年，原为团结党第二助理秘书长的佘雪玲决定退党，并定居泰国曼谷，专注发展广告事业，政治生涯戛然而止。不过，她说会继续关注“家园所发生的事，我只是需要找寻一个更合适的平台再作出贡献和反馈”。

尽管淡出政坛，佘雪玲仍是镁光灯焦点，一度跨足演艺圈，参演本地电影《1965》并与演员戚玉武有对手戏。

2015年完成终身大事 投身工人党当义工

佘雪玲2015年8月结婚，夫婿名叫Bryan，新加坡人，原本在澳大利亚担任工程师，婚后随妻搬回本地定居。两人育有二女，分别五岁和一岁。

佘雪玲的政治生涯也在同一年出现重要进展。2015年大选后，佘雪玲加入工人党当义工，并从2017年起开始与工人党走访东海岸集选区。

深耕基层多时的佘雪玲不出所料，在2020年大选中披上工人党战袍，竞逐东海岸集选区，对阵副总理王瑞杰领军的行动党团队。佘雪玲昔日的“明星效应”能发挥多大作用备受关注。

佘雪玲2020年代表工人党竞选东海岸集选区，选举期间与选民互动热络。（档案照片）

虽然工人党最后败北，佘雪玲和团队以46.59％得票率，成为历来表现最好的东海岸工人党团队，甚至比上一届高出七个百分点，不但让行动党赢得辛苦，也为工人党和她在来届大选蓄积不少能量。

大选后，受党内高层器重的佘雪玲两次当选中央执行委员，出任青年团主席。如今，与“政治导师”贝理安传出不伦恋，佘雪玲的政治光芒会否就此暗淡，还是有朝一日能卷土重来，有待观察。

贝理安——从公务员到反对党议员

毕业于英国牛津大学，经济发展局公务员出身的咨询公司总裁贝理安（Leon Perera），2015年以工人党新人之姿崭露头角，优秀的学历让人为之一亮。

当年44岁的贝理安，与当时的工人党前非选区议员严燕松、新加坡国立大学社会学系副主任吴佩松，以及国家图书馆前协理管理员法洛兹组成亮眼队伍，挑战时任人力部长林瑞生挂帅的行动党团队，竞逐东海岸集选区议席。

外界当时形容他们是工人党的“梦幻B队”，A队则是时任党魁刘程强领军的阿裕尼集选区团队。

2015年大选，贝理安（右起）与严燕松、法洛兹和吴佩松组队竞选东海岸集选区。（档案照片）

尽管工人党东海岸团队最后失利，以39.27％对60.73％的得票率败下阵来，贝理安的政治生涯并未因此终结，反而开始平步青云。

作为当年大选最高票败选的团队成员之一，贝理安深受党领导层赏识，获推举为非选区议员。刘程强当时受访形容，贝理安、吴佩松，以及当时竞选凤山区失败的陈立峰（现后港区议员），都是工人党“未来的领导核心人物”。

近五年的非选区议员经验，为贝理安累积一定知名度，也成为他2020年转战阿裕尼集选区的有利基础。以工人党秘书长毕丹星为首的阿裕尼团队，最后以近六成的选票，再次击退行动党，成功守土。

2020年大选期间，竞选阿裕尼集选区议席的贝理安勤跑基层，争取选民支持。（档案照片）

2015年成为党中委的贝理安，党务责任也逐年加重，从最初的传媒组成员，一路获提拔至传媒组主席，是工人党与媒体之间的重要对接。间中他也一度执掌青年团。贝理安也是阿裕尼—后港市镇理事会副主席。



贝理安一向标榜理性的问政风格，国会表现向来不温不火，是最踊跃提问的议员之一。不过，今年2月，贝理安与副总理兼财政部长黄循财，为了工人党是否曾在2019年建议减少预购组屋单位激烈交锋。两人你来我往之间，贝理安一度疑因不满黄循财的态度，厉色提出批评。

贝理安2003年结婚，妻子原是公务员，婚后当起全职家庭主妇，两人育有一子（15岁）一女（18岁）。

历经市镇会争议和辣玉莎事件，如今再折兵折将的工人党能否重振旗鼓，在来届大选前快速整队，外界都在看。