推打老母还泼水 不肖子吃牢饭

失业不肖子向74岁老母要钱买饮料，后不甘被母碎碎念，竟将母推倒导致她手指骨折，还向她泼水，之后要求母为他的易通卡充值不果，再拳打母亲。

被告是46岁的谢强杰（译音），他面对4项包括蓄意伤害以及违反妇女宪章等控状，昨天被判坐牢6个月又4周。

受害者是被告74岁的母亲，她在2014年3月6日成功申请保护令，禁止被告对她施家暴。

去年6月13日下午3时45分，被告跟母亲要10元到住家附近的超市买饮料，不过母亲以为被告要的是交通费，以解决工作上的事宜。

母亲在被告回家后，因他失业的事对他唠叨，被告情绪激动，将母亲推倒在地，导致母亲左手小指骨折。被告后来到厨房倒了一杯水，两次将水泼在母亲身上。

母亲后来到医院就医，拿了14天病假。

今年1月9日早上7时半，被告在上班途中发现易通卡没钱，回家后要求母亲为易通卡充值。母亲一时听不懂被告的要求，被告为此被激怒，频往母亲的头部挥拳。

母亲吓得不敢在被告面前报警，她之后外出为被告的易通卡充值时才报案。

警方当天逮捕被告，并安排他接受精神评估。

被告虽然有精神分裂妄想症（paranoid schizophrenia）病史，但医生认为被告病情与罪行没有关联。

完整报道，请翻阅2023年7月19日的《新明日报》。