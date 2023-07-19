大喊“袋鼠法庭”又未按指示出庭 女子被判罪成

妇女大喊“袋鼠法庭”又未按指示出庭，还把警方发出的信件与庭令寄回给警方称“这里没有这个人”，法官经审讯判她罪成。

《新明日报》早前报道，53岁的本地女子李慧茵（音译）在2021年8月18日出庭旁听英国籍男子葛林·本杰明无罩搭地铁案的审讯时，拒绝配合法官的指示到庭室外调整口罩。

她也数次大喊“这是荒谬的袋鼠法庭（Kangaroo Court）”和“如果袋鼠法庭要求我戴口罩，我不会尊重这名法官”等。

她也被指在去年8月至9月，没遵守警方和法官的指示，在指定日期到中央警署接受警方调查和出庭，因此于去年11月被控上法庭。

她不认罪，并表示已经改名为塔尔婵尼·陈（Tarchandi Tan）。

法庭早前针对她面对的五项控状进行审讯，另外两项待审理。

据早前报道，调查官努尔·艾兹哈尔供证时曾说，警方多次给被告发出信件要求她到警局协助调查，但她却“回信”写着“这里没有这个人”，甚至“警告”警方不得“擅闯”。

被告始终称自己无需遵守通知，称自己是“有主权的个体”，警方没有要求她去警局或法庭的依据。

此外，被告虽承认在警车内对警察发出“嘶嘶”声，但表示不记得对他们吐口水。

法官认为，被告误解了“主权个体”的概念。

他说，“主权个体”的概念源自美国，但这已被美国的法律驳回，因此被告没有可靠的法律论点来证明自己“主权个体”的说法。

法官也说，他曾考虑被告是否因为其精神疾病而做出触犯法律之事，因为被告自2003年就已是心理卫生学院的病患，2012年还诊断出患有精神分裂症。

不过，心理卫生学院的医生证实，被告案发时并没有受精神分裂症影响。

她的精神评估报告指她仍有些许症状，但她的行为并非因病情导致。

因此，法官最终判定她罪名成立，案展7月25日下判。

完整报道，请翻阅2023年7月19日的《新明日报》。