本地四家医院今年将增280张急症病床

最迟到今年底，本地四家医院会增加280张急症病床，以应对日益增加的需求。卫生部也将扩大居家病房计划，并增加社区医院、过渡护理设施和疗养院的床位。

将于今年9月启用的陈笃生医院—综合医疗护理中心将提供120张急症病床（acute care beds），邱德拔医院、盛港综合医院，以及亚历山大医院则将分别增加100、40和20张急症病床。

医院床位短缺，导致必须住院的病患等候时间加长的问题引起关注。卫生部长王乙康周三（7月19日）在护士优异奖颁奖典礼上说，新加坡人口老龄化将带来挑战，卫生部早已预计住院病患会增加，但在冠病疫情后快速增加是意料之外的事，当局因此启动应对机制。

另外，将在今年投入服务的兀兰医疗保健园会分担邱德拔医院的工作量，当局也正在计划发展东区综合医疗园和重新发展亚历山大医院，以及推出健康SG计划让国民保持健康和避免患上慢性疾病。

但王乙康说：“这些中长期的计划都需要几年的时间才能见效，然而许多医生和护士比较关心的是，他们目前就已面对工作量太大的情况，所以年底前落实的短期措施，将能缓解医院和医护人员的压力。”

居家病房计划规模将翻倍 参与病患增至每次200人

除了增加急症病床数量，卫生部也会扩大居家病房计划（Mobile Inpatient Care@Home），让更多急性病患能在家中接受护理。王乙康指出，这项计划已在其他国家广泛落实，在本地对病患康复以及出院方面也取得成效。因此，计划的规模将翻倍，让参与的病患从每次100人增至200人。

社区护理方面，陈笃生医院—综合医疗护理中心和兀兰医疗保健园即将投入服务，盛港社区医院、欧南社区医院和裕廊社区医院也将增加床位，到了今年底，合计新增280张社区医院床位。

中部地区和黄廷方综合医院附近也将增设两家过渡护理设施 （Transitional Care Facilities），为病情稳定并正在等待出院的病患提供护理。卫生部预计设在中部地区的设施有140张床位，黄廷方综合医院附近的设施则会有200张。

到了今年底，本地也将有多一家新疗养院，并扩建另外两家疗养院，共增加310张疗养院床位。

王乙康说：“社区医院、过渡护理设施和和疗养院将增加近800张康复护理床位。 如果我们能成功地将那些不需要临床急症护理的急症患者转移到这些更新和更合适的机构，那就相当于在今年底之前，在我们的医疗系统增加一家新的区域医院。”

今年共有125名护士获颁护士优异奖，得奖者星期三下午从卫生部长王乙康手中获得奖章。