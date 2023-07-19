审计长报告：公共服务署 国防部 通讯及新闻部出现疏失

审计署的2022／2023财政年度审计长报告，涵盖了政府财务报告、政府资金和法定机构等，对账目和运作等方面提出所观察到的问题。有哪些部门和机构出现疏失，它们又采取了哪些改进措施？

公共服务署

问题：人事与工资系统监管不足

人力资源与工资表系统（Human Resource & Payroll system，简称HRP）是政府部门和法定机构所采用的一套系统，用于管理人事资料和发放工资等。公共服务署委任一家信息技术服务供应商来设计、管理和维护这套系统

审计署发现系统存在多项弱点，可能影响系统的保密性、完整性和可用性，及泄露资料

比如2022年11月，审计署展开审计时发现，服务供应商的17名职员充当HRP管理员，可使用权限最高的帐号下达操作指令

这些职员如果下达未经授权的指令，可能影响HRP和数据库服务器，使HRP无法正常操作

公共服务署解释，HRP极为复杂，融合六个主要系统，服务超过18万6000名用户。HRP推出初期问题连连，服务供应商当时也流失员工，结果无法有效地执行任务，包括未及时提交帐户信息，让公共服务署审核

2022年4月，公共服务署和主计署联合领导的HRP指导委员会，研究一套计划来解决问题，并改善系统的操作流程、技术性能和系统监控

公共服务署说HRP已经稳定，但仍有不足之处，将继续改善系统

国防部

问题：价格计算错误 多付军车维修商

国防部签订一份为期四年的车辆维修服务合同，从2019年7月生效

合同的多数服务项目价格，可按照成本调整系数（cost adjustment factor），从第二年起进行调整

国防部调整第三年价格时，因冠病疫情而无法获得其中一项指数，因此采用前一年的指数，计算出过高的成本调整系数。国防部因而多付了约48万元给供应商

国防部已讨回多付的款项，也检查了其他会用到成本调整系数的合同，确认没其他错误。国防部也颁布有关在特殊情况时，计算成本调整系数的指导原则

问题：系统出错 为军人存入过多存款

国防部通过管理储蓄者与津贴计划（SAVER and Premium Plans）协助国民服役人员应付生命不同阶段的财务需求

国防部定期存款进入军官的储蓄者计划户头，而该户头细分为储蓄户头、退休户头和中央公积金填补户头（简称CPFTUA）

审计署发现国防部为两名军官的CPFTUA多存入了405元，及为另两名军官的退休户头多存入了282元

国防部过后发现还有另外1169次存款过高（共25万5000元）和44次存款过低（共9400元）的情况

错误源自于储蓄者与津贴计划在2021年7月的政策改变后，进行系统配置时出错

国防部已采取必要的改善措施，并制定检查清单

通讯及新闻部

问题：把不符合资格业者列入供应商名单