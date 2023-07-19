审计长报告：公共服务署 国防部 通讯及新闻部出现疏失

审计署的2022／2023财政年度审计长报告，涵盖了政府财务报告、政府资金和法定机构等，对账目和运作等方面提出所观察到的问题。有哪些部门和机构出现疏失，它们又采取了哪些改进措施？
公共服务署
问题：人事与工资系统监管不足
- 人力资源与工资表系统（Human Resource & Payroll system，简称HRP）是政府部门和法定机构所采用的一套系统，用于管理人事资料和发放工资等。公共服务署委任一家信息技术服务供应商来设计、管理和维护这套系统
- 审计署发现系统存在多项弱点，可能影响系统的保密性、完整性和可用性，及泄露资料
- 比如2022年11月，审计署展开审计时发现，服务供应商的17名职员充当HRP管理员，可使用权限最高的帐号下达操作指令
- 这些职员如果下达未经授权的指令，可能影响HRP和数据库服务器，使HRP无法正常操作
- 公共服务署解释，HRP极为复杂，融合六个主要系统，服务超过18万6000名用户。HRP推出初期问题连连，服务供应商当时也流失员工，结果无法有效地执行任务，包括未及时提交帐户信息，让公共服务署审核
- 2022年4月，公共服务署和主计署联合领导的HRP指导委员会，研究一套计划来解决问题，并改善系统的操作流程、技术性能和系统监控
- 公共服务署说HRP已经稳定，但仍有不足之处，将继续改善系统
国防部
问题：价格计算错误 多付军车维修商
- 国防部签订一份为期四年的车辆维修服务合同，从2019年7月生效
- 合同的多数服务项目价格，可按照成本调整系数（cost adjustment factor），从第二年起进行调整
- 国防部调整第三年价格时，因冠病疫情而无法获得其中一项指数，因此采用前一年的指数，计算出过高的成本调整系数。国防部因而多付了约48万元给供应商
- 国防部已讨回多付的款项，也检查了其他会用到成本调整系数的合同，确认没其他错误。国防部也颁布有关在特殊情况时，计算成本调整系数的指导原则
问题：系统出错 为军人存入过多存款
- 国防部通过管理储蓄者与津贴计划（SAVER and Premium Plans）协助国民服役人员应付生命不同阶段的财务需求
- 国防部定期存款进入军官的储蓄者计划户头，而该户头细分为储蓄户头、退休户头和中央公积金填补户头（简称CPFTUA）
- 审计署发现国防部为两名军官的CPFTUA多存入了405元，及为另两名军官的退休户头多存入了282元
- 国防部过后发现还有另外1169次存款过高（共25万5000元）和44次存款过低（共9400元）的情况
- 错误源自于储蓄者与津贴计划在2021年7月的政策改变后，进行系统配置时出错
- 国防部已采取必要的改善措施，并制定检查清单
通讯及新闻部
问题：把不符合资格业者列入供应商名单
- 2022年4月推出一份新的涉及宣传活动创意服务的政府整体合同与架构协议（Whole-of-Government Period Contract and Framework Agreement）
- 审计署发现协议的服务供应商名单上，有五个供应商不符合资格
- 根据评估标准，投标者将依照服务素质和投标价格被评估，须获至少50分才符合资格
- 有政府部门过后向其中两个不符合资格的供应商购买服务，四份合同总值39万元
- 通讯及新闻部解释错误源自于评估一些投标者时缺少了预设评分制度
- 五个不符合资格的供应商已被除名，但由于四份合同的相关工作已开展，因而将继续
- 通讯及新闻部事后优化了采购程序，包括设立专职采购团队