阿裕尼集选区议员贝理安和工人党党员佘雪玲因婚外情退党

工人党阿裕尼集选区议员贝理安和党中委佘雪玲，约两年前在工人党领导追问下一再坚称没有发生婚外情，星期一“摸手”视频曝光后才坦白。两人已退出工人党，贝理安也辞去国会议席。

我国本月政治丑闻再添一桩，工人党秘书长毕丹星星期三（7月19日）在记者会上说，贝理安之前在被党领导问及婚外情指控时不说实话，不符合工人党议员应达到的标准。

“这是不可接受的。若非他提出辞职，我会建议中央执行委员会将他开除。”

毕丹星解释，这不是因为贝理安有婚外情，而是因为工人党党章要求候选人在与党和新加坡人民的交往中诚实坦白。“如果你违反了这一点，后果将很严重”。

星期三在工人党总部举行的记者会历时约半小时，由毕丹星和工人党主席林瑞莲主持。毕丹星证实他于2020年底至2021年初之间，接到来自贝理安司机的WhatsApp信息，指贝理安（53岁）和佘雪玲（37岁）经常在餐馆和酒店见面，司机也见过两人牵手和拥抱。

尽管司机提出了严重的指控，但工人党领导只向贝理安和佘雪玲这两个涉事人了解情况，并未进一步调查或约见司机。

毕丹星的解释是，除了司机的片面之词，当时没有其他证据或确凿信息来支持这项指控。他也不认识这名司机。

毕丹星说，他在收到司机提供的信息后，曾问贝理安，是否与佘雪玲有不当关系，当时贝理安称司机的指控不实。

“他还告诉我，他与司机有纠纷，即将开除司机，他也准备对司机的指控采取法律行动。”

毕丹星说，接下来数个月，这名司机也把同样信息告知其他党员，包括阿裕尼集选区另两名议员林瑞莲和严燕松，以及后港区议员陈立峰和盛港集选区议员林志蔚。

上述所有人都尝试向贝理安求证，其他中委也向佘雪玲求证，但两人都坚称指控是子虚乌有。

当两人的暧昧视频星期一（17日）在网上出现时，毕丹星说，那是他们五人第一次看到这段视频。他立即联系贝理安，安排在下午会面。他也安排与佘雪玲单独会面。

“两人都承认，他们在2020年全国大选后开始了婚外情，但关系已经结束好一阵子。”

在这段15秒的视频中，贝理安和佘雪玲在餐馆里交谈，其间贝理安还抚摸佘雪玲的手。

毕丹星星期二（18日）收到佘雪玲的辞呈。他也接到贝理安的辞呈，星期三起生效。贝理安也通知代议长陈舜娘，他将辞去国会议席。

毕丹星强调：“从知道这段视频的那一刻起，党就尽快行动，我们确保公平对待每个人、弄清真相并纠正错误。”

媒体在记者会上追问视频是何时何地拍摄的，以及贝理安和佘雪玲什么时候结束关系。毕丹星说，不清楚视频何时拍摄。至于两人何时结束关系，他重复他们是在2020年大选后发生婚外情，“但不久之后就结束了”。

毕丹星在给佘雪玲的回函中也提到，佘雪玲去年已向亲人坦白，开始家庭疗伤的过程。

贝理安2015年至2020年是非选区议员，2020年当选议员。毕丹星在记者会上形容贝理安是个非常高效的议员，工人党在国会中将失去一名重要成员。

佘雪玲退党预计也将打乱工人党在东海岸集选区的布局。2020年大选，佘雪玲是工人党东海岸集选区竞选团队一员，对垒由副总理王瑞杰率领的人民行动党团队。当时工人党团队获得46.61%得票率。