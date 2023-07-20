临检餐厅被指无礼 人力部：官员执法得当

餐厅老板指七名自称是人力部执法人员的一群人上门调查，举止蛮横无礼，让他们一度以为遇上诈骗而报警。但人力部澄清，随身摄录机显示，执法人员调查过程妥善应对。

这起事故发生在星期一（7月17日）下午5时许，地点是德威路39号的Chicken Pie Kitchen & Don Signature Crab餐厅。

事后餐厅在脸书发贴文指，当时有一辆不知名货车忽然停在店前，跟着自称是七名人力部执法人员的人士进入餐厅，要求所有员工出示个人证件。

老板陈美颖（32岁）受访说，当时对方没说明来历和来意，态度蛮横无礼，还用手机拍下员工的身份证，让他们倍感不安。

“我的员工无从确认对方身份，一度认为或许是假公安骗局，便立刻拨电通知我。”

她指这群人没戴口罩闯进来，有的直接走到收银区，其中两人从后门走进来，种种行为连食客都吓一跳，餐厅员工也被无礼对待，“我觉得这样的行为非常不妥。”

餐馆老板：我以为假冒的

餐馆合伙人梁嘉文（34岁）透露，其中一名执法人员虽有提供联系号码，但他们却无法在政府资讯互动指南（SGDI）网站查找到该号码。

“我们花了超过16小时的时间猜测对方是否冒充人力部职员，事后才从警方口中核实他们的身份。”

人力部：职员表明身份来意 礼貌查案并无问题

人力部发言人答复《新明日报》询问时指出，当局会定期对公司进行视察，确保公司遵守雇用条规。而执法人员也都有佩戴含照片和当局标志的授权证。

另外，根据雇用外来人力法令，当局有权向餐厅员工问话并要求他们出示证件。

针对餐厅指控，发言人指当天执法人员到餐厅临检逾一小时，事后调阅涉事人的随身摄录机记录，确认过程中并无问题。

发言人指执法人员当时佩戴授权证，也表明身份和造访目的，并礼貌地要求对方出示证件，期间非常镇定和尊重餐厅员工。

再者，他们也尽量减少对餐厅的营运和两名在场食客的打扰，带队主管也将联系号码转交给餐厅董事，两人还通过电话，该董事当时也没提出任何异议。

完整报道，请翻阅2023年7月20日的《新明日报》。