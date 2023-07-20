业余画家绘制漫画传糕点知识

一直热衷于绘制漫画故事的陈伟杰（36岁，销售经理）六年前在为漫画找寻新题材时，无意中与糕点结缘，就此开始以不同的糕点为主题，绘制“糕点漫画”（Kueh Comic）。在探索糕点方方面面的同时，他也希望与公众分享有关糕点的知识。

“用特制的花形模具，填上米粉，然后加入一勺馅料、盖上纱布，上笼蒸”，简短的几句描述，就将制作嘟嘟糕的要点概括。再加上精致的绘画，大家熟悉的嘟嘟糕跃然纸上。

陈伟杰说：“刚开始这个项目时，除了嘟嘟糕外，我对其他糕点一无所知。那时我才意识到，本地人，包括我自己，虽然经常接触糕点，但我们对糕点的了解仍然很少。”

他想要创作与新加坡相关的漫画，而他认为以糕点为主题能够很好地诠释新加坡风味。他说，糕点有不同的形状和口味，并且源自不同的民族传统，反映出本地文化的多元。他希望通过漫画与糕点主题的结合，激发世界各地民众对糕点感兴趣，也让大家能够了解不同糕点的特征、食材以及制作方式。

陈伟杰说，过程中最具挑战的是须确保每个“糕点漫画”所呈现的内容无误。为此，他会前往国家图书馆、国家档案馆等去翻阅资料。

“糕点是一个特别难着手的主题，因为它的许多文化和历史仅通过口述相传，就算是基本知识，如糕点的名称，也会出现许多不同说法。”

陈伟杰的细心不只停留在搜索资料上，他也为自己设下一个标准，即确保每个“糕点漫画”的糕点种类都至少尝过一次。他目前已完成约65部“糕点漫画”，并希望在完成101部“糕点漫画”后，将它们结集成书出版。