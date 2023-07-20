全岛大雨滂沱 杜尼安路200米路面淹没

本地多个地区星期四（7月20日）早晨下起滂沱大雨，导致一些地方积水。西部的雨势最大，早上7时40分至11时30分的降雨量达120.2毫米，相当于7月份平均降雨量的82%。

公用事业局当天上午8时25分在Telegram上发布淹水警报，报告全岛多个地区上午9时至10时下大雨，并有发生突发性淹水的风险，建议公众应该避开这些地方；其中包括杜尼安路（Dunearn Road）、翠峰路（Hillcrest Road）、万利路（Wan Lee Road）、事业路（Enterprise Road）、梁彼德巷（Neo Pee Teck Lane）、巴西班让路（Pasir Panjang Road）、永康坊（Eng Kong Place）一带、大士卡尔圈、大巴窑2巷、福建街上段的福海大厦等。

根据上传到网络的照片，杜尼安路靠近森那美中心（Sime Darby Centre）的一段路面被黄泥水淹没。公用事业局下午2时25分在脸书发文说，早上9时25分左右，那个路段出现突发性积水，淹没了200米长的路面。当局派出快速反应小组到场支援，并暂时关闭了两条车道，作为预防措施。其他道路保持开放，积水约15分钟后消退。