Grab收购得运德士 扩大点对点载客市场份额

私召车业者Grab宣布收购本地第三大德士公司得运德士，进一步扩大和巩固在点对点载客市场的份额。

这是继SMRT旗下的腾越德士（Strides Taxi）4月13日宣布与宝威（Premier）德士合并后，德士业的另一个整合行动。

竞消会将会评估交易对市场竞争影响

针对最新的收购计划是否须取得监管当局的批准，新加坡竞争与消费者委员会答复《联合早报》询问时说，当局在接到Grab和得运（Trans-cab）德士的收购通知后，将会评估有关交易对市场竞争的影响，并在做出决定之前咨询利益相关者。

Grab和得运星期四（7月20日）联合发文告宣布，Grab旗下的私召车公司Grab Rentals与得运签署协定，全面收购得运股份。预计收购计划会在今年第四季完成，但也取决于监管当局的批准及满足其他惯例成交条件。

根据陆路交通管理局网站的数据，截至今年5月，得运共经营2168辆德士，加上私召车，它的车队总规模超过2500辆。收购协议包括买下得运的德士和出租车业务、维修行及燃油泵业务。文告没有透露收购价。

得运是在2003年政府开放德士市场时成立的。2017年Grab拟议收购SMRT德士车队时，有消息指得运也积极向其他规模较小的德士公司“招手”，得运老板张建安当时回应说：“我们做生意的，有赚钱的机会都会考虑。”

Grab早前也有意收购规模最小的德士公司百胜（Prime）德士和私召车业务，不过百胜当时对Grab提出的收购价不满意，双方谈不拢。

张建安：Grab收购得运后 德士司机可接更多工作

张建安星期四受访时说，Grab有很强的技术和平台，收购得运后，德士司机可以接到更多工作，赚取更多收入。

得运总经理陈素金说：“我们早在几年前就观察到乘客对德士服务的要求在改变，并意识到如果要帮助德士司机保持竞争力，业务必须数码化。Grab的行业领先技术将能让司机更高效且更安全地驾驶，也更好地为乘客服务。”

Grab新加坡董事经理余伟腾说：“得运是一家运营非常良好的德士公司……我们恳切期待得运的工作团队和车队尽早加入我们的队伍。这是一项三赢的交易。得运车队的加入将增加我们平台的司机供应量，通过我们平台的技术，乘客和司机的配对也将更快速、更可靠，进而提升司机的效率。”

Grab计划推出增强版的司机应用，能与得运德士上的移动显示屏结合，让司机通过一个平台完成交易。

收购计划料不会造成裁员

据知，得运德士目前聘有超过100名员工，预计这项收购计划不会造成裁员。

全国德士师傅协会顾问杨涴淩在脸书贴文说，通过采用创新技术，得运的德士司机将得以保持竞争力，改善生计。

使用Grab平台很多年的得运德士司机林德明（57岁）说：“Grab应用提供很好的工作来源，帮我提高驾驶效率。我相信这项发展对司机是好的，特别是还未使用Grab应用的司机。”

新跃社科大学商学院副教授黎华德博士（Walter Theseira）指出，从乘客和司机的角度来看，德士和私召车的模式已越来越相似，如今许多德士司机也接私召车的工作。

他认为，市场力量会继续促使德士车队减少，因为与私召车相比，德士相对缺乏灵活性，德士没有这么容易卖掉或扩大车队，私召车则可以改为私家车出售。