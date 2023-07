还是年轻外交官的比拉哈里在为建国总理李光耀做笔录时,曾亲耳听到李光耀告诉美国驻新加坡大使,新加坡的立场并不是生来就亲西方的。

目前是新加坡国立大学中东研究所所长的前外交部常任秘书比拉哈里(Bilahari Kausikan),星期四(7月20日)在他的新书《新加坡依然不是孤岛》(Singapore is Still not an Island)的发布会上,回忆起这件发生于大约35年前的往事。

当时,新美两国因为里根政府派驻本地的外交官尝试影响我国内政而交恶,我国政府还为此驱逐了美国驻新加坡大使馆一等秘书亨德里克森(Hank Hendrickson)。不过,由于两国还有更重要的共同利益,这场风波很快就平息了。