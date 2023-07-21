指基于政治原因未即时公布易华仁被捕 时政博客接更正指示

时政博客Political Sophistry一则文章做出不实指控，指总理李显龙及副总理兼财政部长黄循财基于政治原因，不愿第一时间披露交通部长易华仁被贪污调查局逮捕，因此接到更正指示。总理公署指是否要披露逮捕被调查，一般由贪污调查局决定，这并非部长的责任。

总理公署星期四（7月20日）发文告说明，贪污调查局（CPIB）在7月12日发布易华仁正协助贪污调查局进行调查的消息。同一天总理李显龙的声明及副总理黄循财接受媒体采访，都依循贪污调查局所宣布的内容。由于与贪污调查局的运作有关，总理和副总理不想偏离该局已宣布的内容。

文告指出，Political Sophistry在7月16日刊登一篇题为《公开透明？贪污调查局调查交通部长易华仁时间表》的文章，有两处不实。

首先是它指李显龙及黄循财在7月12日不想透露易华仁被逮捕的事实，因为这在政治上令人尴尬。其次是文章称在同一天的媒体采访中，黄循财故意隐瞒与此案有关的两人被捕信息，是因为黄循财想隐瞒真相。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮已根据《防止网络假信息和网络操纵法令》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act，简称POFMA），指示防止网络假信息和网络操纵办事处发更正指示给Political Sophistry，要求对方在博客首页及文章上面刊登更正通知。

Political Sophistry已按要求，在博客首页和文章上方，上载更正通知。

更正声明指文章的说法不实。其中7月12日李显龙的声明及黄循财接受媒体采访，与贪污调查局所宣布的声明内容一致。贪污调查局当天没有说明易华仁已被逮捕。两天后，即7月14日，贪污调查局针对媒体询问提供新进展，指易华仁和旅店置业执行董事王明星在7月11日被逮捕，之后两人保释在外。

更正声明也指出，是否要逮捕被调查者由贪污调查局决定。该局也有权决定，要不要以及何时对外公开逮捕被调查者。通常这类信息由贪污调查局对外公布，而非由部长发布。

“部长须让贪污调查局独立决定，是否要发布运作信息，该局须获得必要的时间和空间，来进行适当、彻底和独立的调查。”