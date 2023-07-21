【热点评论】朝野政党爆丑闻 下届大选受考验

交通部长易华仁协助贪污调查局调查；国会议长陈川仁跟淡滨尼集选区议员钟丽慧因婚外情退党，陈川仁也辞去国会议长一职。

行动党丑闻接二连三，对执政党的形象声誉、第四代领导班子的接棒时间和下届大选有何影响？

反对党工人党也“不遑多让”，阿裕尼集选区国会议员贝理安和党员佘雪玲同样爆出婚外情，虽然他们声称不当关系已经结束，但政治前途已经毁了。

他们约两年前在工人党领导追问下一再坚称没有发生婚外情，直至7月17日“摸手”视频曝光后才坦白。两人已退出工人党，贝理安也辞去国会议席。

工人党秘书长毕丹星7月19日在记者会上说，贝理安之前在被党领导问及婚外情指控时不说实话，不符合工人党议员应达到的标准。

“这是不可接受的。若非他提出辞职，我会建议中央执行委员会将他开除。”

李显龙总理兼行动党秘书长也于7月17日，就陈川仁和钟丽慧辞职退党事件在总统府举行记者会。

他说：“对我们的朋友和战友这么做，是痛苦的，也在政治上令人难堪，而且代价高昂。不过，行动党有必要维持党的纪律和行为标准。我们要对国会和新加坡人民负责，这是最重要的。”

新加坡民众对政治人物设下很高的道德标准，无法接受他们的私生活有一丝污点。在我国从政是否特别不易？

《联合早报》7月21日中午12时将推出直播节目《热点评论》，由华文媒体集团社长李慧玲和执行总编辑韩咏梅讲解分析这连串事件给我国政坛带来的冲击。

节目主持是本报影音群主任王舒杨。

欢迎上zaobao.sg网站、《联合早报》脸书、早报 Kopitiam 脸书、早报YouTube频道观看。

观众和读者在直播过程中，可以提出问题或看法与主持和主讲者交流。