连日大雨渗透 宏茂桥中心有盖走道天花板突坠落

连日大雨导致雨水渗透，宏茂桥中心有盖走道的天花板在雨中突然塌陷，一大片天花板掉在报摊前，店家居民纷纷闪避绕道而行。

这起事故发生在星期四（7月20日）下午约3时，地点在宏茂桥中心第703座组屋附近的有盖走道。

读者告诉《新明日报》，当时正下着大雨，他路过上述地点时看见一大片的天花板掉在走道。

《新明日报》记者走访现场，据观察，坠落在地上的天花板，已被人移到一旁草坪的鹅卵石路上，周围无任何围栏，路人纷纷绕道而行。

陈佩兰（87岁，报摊摊主）告诉记者，她的摊位距离天花板掉下来的地方仅两米。

“当时下大雨，风也很大，天花板没有任何迹象下突然掉下来，发出了很大的声响。幸好当时没有人被砸到。”

附近的家具店员工勋福（40岁）则透露，当时他听到巨响，走出店就看到天花板掉在走道。

“后来有人把那片天花板移到旁边，让大家可以通行，但大家还是选择绕道走。”

勋福觉得可能是天花板内部漏水，导致天花板浸湿和软化后才会坍塌。

“上个月下大雨时也有发生同样的事情，但是掉下来的天花板碎片只有手掌那么大。也许是上个月的碎片造成裂痕，导致今天整块板掉了下来。”

附近居民梁女士（52岁，家庭主妇）指附近有许多乐龄人士，发生这种事很危险。“如果砸到老人或小孩，后果不堪设想。”

宏茂桥区商联会会长何金龙受访说，由于旧天花板经常有诸多问题，因此该区域原本计划在明年2月前完成更换所有天花板。

“原本第703座组屋的天花板还没动工，但经过昨天的事件后，今天一早就开始换上新的天花板。”

完整报道，请翻阅2023年7月21日的《新明日报》。