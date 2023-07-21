男子诉：邻居走廊堆杂物 轮椅母难通行

40多把雨伞、50多双鞋子、八个行李箱堆在门口，居民申诉，邻居霸占走廊空间，八旬母亲坐轮椅难以通行，更担忧发生火患时难以逃生。

住在宏茂桥3道第565座组屋的居民张先生（59岁，德士司机）向记者申诉，指邻居收集了大批杂物，堆满走廊空间，让人难以通行。

张先生说，邻居是一对母女，在三年前入住。

“她们刚入住时，就在走廊上堆了不少家具和杂物，起初我们不以为意，觉得她们刚搬来，所以没时间处理，岂料越堆越多。”

张先生说，邻居喜欢收集旧物，走廊上的物品不断增加，空间变得越来越狭窄。

由于担心引发冲突，张先生没有直接跟对方沟通。

直到上个月，张先生的80岁老母亲因身体出状况，不得不坐轮椅，每次推母亲穿过走廊，都显得困难重重。“我们挤一挤就算了，母亲的轮椅很难过去，要是发生火患，该怎么逃？”

记者走访时，走廊确实堆满了杂物，从涉事单位一直延伸到转角处的电梯外。据观察，单位门口至少有40把旧伞、50双旧鞋、八个行李箱。此外，还有成堆的旧光碟、衣物、鞋柜、手推车、脚踏车和水壶等，延伸至少10米长。

张先生说，他已跟市镇理事会反映情况，希望当局能尽快处理。

市镇会：已清空杂物

宏茂桥市镇会发言人回复《新明日报》询问时说，市镇会一直跟有关部门和社区机构合作，尝试解决该居民的问题。

星期二（7月18日），市镇会连同建屋局和社区机构一同探访涉事单位，双方商定于星期三（19日）移除所有堆积在走廊的杂物。

星期四（20日），市镇会再度探访涉事单位，协助屋主移除了堆积的杂物，目前已将走廊清理干净。

完整报道，请翻阅2023年7月21日的《新明日报》。