5月预购组屋销售活动 抽签结果延至8月出炉

通过建屋发展局5月预购组屋销售活动申购组屋的公众，将在8月的第一个星期才收到抽签结果的通知，而不是原定的7月。

而那些于5月通过剩余组屋销售活动（Sale of Balance Flats）申购组屋者，则会在8月的最后一个星期收到抽签出来的排队号码，比原定日期迟了大约一个月。

在建屋局的5月销售活动中，组屋申购平台被投诉登入等候时间长、频频出现技术问题。销售活动首日有公众投诉在虚拟等候室中等了整整两小时，才能登入销售活动网页。这也是申购者首次须在提交申请前完成新购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter）的初步核查。

一些申购者于星期四（7月20日）和星期五（21日）收到建屋局的电邮通知，说已经在处理接收到的申请，包括因平台技术问题而求助的申购者所提出的购屋申请。

建屋局的电邮写说：“我们因此需要更多时间来检查所有收到的购屋申请及进行电脑抽签。”

建屋局：多数系统问题已解决

建屋局回复《联合早报》的询问时感谢申购者的谅解，并强调将会尽快让他们知道抽签结果。

建屋局解释说，因为网站流量太高，一些申购者在5月的销售活动中在虚拟等候室里等候了比较长时间。建屋局过后调整了虚拟等候室的配置，缩短所有申购者的等候时间。

组屋销售活动一般上为期至少七天，能否成功买到心仪的组屋并非取决于先到先得，而是得通过一轮抽签。建屋局因此建议申购者避开销售活动前两三天的高峰期，免得花长时间排队等候。建屋局指出，5月的销售活动中，虚拟等候室第四到第10天并没出现排队的现象。

建屋局也指出，已经解决5月销售活动中出现的多数系统问题，并将继续改善系统和整体表现。