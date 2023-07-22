热点评论：朝野爆丑闻损形象 国家真正受考验

执政的人民行动党和在野的工人党同时爆出牵涉个人道德问题的丑闻，两党的形象受到一定的冲击，而在这一连串的事件中，真正受到考验的其实是新加坡。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲和《联合早报》执行总编辑韩咏梅，星期五（7月21日）上zaobao.sg直播节目“热点评论”谈论本月发生的政治风波时，提出社会应该重新思考和讨论对政治人物的要求，并在一些社会标准的问题上达成共识。

李慧玲说，现在有了社交媒体，大家要的东西不一样了，新加坡和整个政治情况是否跟得上。“为什么行动党的领袖经常都在说很难找到候选人，因为大家对他们的要求不一样了。”

她认为，不是所有人都愿意出来从政时，让他们的私生活去被人挖掘。

看到眼前的政治氛围和舆论空间，韩咏梅说，一个人出来从政时，通常已经四五十岁了。“你在这半世纪的人生里面，有没有半点行差踏错，是不是一个非常正直、私德毫无瑕疵的人？我想很多人心里可能有负担。”

前国会议长陈川仁和淡滨尼集选区前议员钟丽慧，以及工人党阿裕尼集选区前议员贝理安和工人党的佘雪玲发生婚外情的新闻，近来引起人们讨论政治人物的私生活，是否会影响他们为人民服务。

李慧玲因此觉得，政府第四代领导人谈更新社会契约时，除了讨论政策外，也应该思考一些价值观念的问题。有些事情如贪腐是绝对不能放松的，但在感情问题方面，社会的标准是否不一样了。

韩咏梅提出，或许“新加坡携手前进”（Forward Singapore）系列对话会可以增设一个环节来讨论这个问题。

她强调，这并非是要推动人们降低道德标准或政治要求，而是要大家重新思考这个问题。人们应该达成一个共识，否则很容易在一波一波不同思潮的改变下受到影响。“我们要有新加坡的一套，要走新加坡的路。”

谈到第四代领导班子，许多人都关注李显龙总理何时交棒给副总理兼财政部长黄循财，尤其最近行动党部长和议员接连出现负面新闻的情况下。

黄循财或领导行动党迎战下一次大选

李慧玲猜测总理会在下一次的大选之前交棒，让黄循财副总理领导人民行动党去迎战下一次的大选。

据她观察，李总理和行动党领导人的风格是，“最难的骨头，要交棒的人都给啃完”，把最难的事情做完，包括国际、区域和外交事务等，再干干净净地交棒给下一个人。