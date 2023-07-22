女幼教被撞动17次手术 获赔逾55万

大型罗厘闯红灯撞行人导致一死二伤，其中右腿严重受伤的女幼教老师动了17次手术，在车祸10年后疼痛才消失。她入禀法院，成功索赔逾55万元。

这起意外发生于2012年11月6日下午约6时30分，地点是在金文泰6道和金文泰环道交界处。一辆大型罗厘闯红灯后，撞上三名过马路的行人，造成一死二伤。

《新明日报》之前报道，大学刚毕业的西瓦柏拉卡斯（27岁）伤重不治，与他一起过马路的表妹谢里尔（Cheryl Stephanie Elias Edward，幼儿园老师）脚被轮子碾过受重伤，动了17次手术。第三人白美玲（47岁）则多处擦伤。

谢里尔事后入禀法庭，向罗厘司机和公司索赔。

根据国家法院判词，谢里尔申诉因为事故的关系，右腿严重受伤，甚至在事发后的10年里都有后遗症。她也申述，因为行动不便，事业升迁也受到影响。

发生事故后，谢里尔住院近两个月，到了2013年1月8日才出院。意外造成她的左右腿相差一公分，她在出院后动了数次手术，但仍有后遗症。

例如，她在2017年1月动了右脚踝的手术，同年8月她虽可走路约15分钟，但之后身体会疼痛，右脚则会失去知觉。

一直到去年7月，谢里尔走路时都会感到疼痛。到了去年11月，她走路时才不再疼痛，而医生在今年1月告知谢里尔，她不再需要动手术。

法官裁决时指出，事故对谢里尔的生理和心理都造成伤害，同时也影响了她的谋生能力。谢里尔原是一名全职幼儿园教师，事后只能当兼职教师。

法官最后裁定罗厘司机和公司需赔偿51万2761.39元，若加上利息，总赔偿额为55万4336.64元。

肇祸司机是来自中国的孙新建（译音），他在案发后被控危险驾驶导致他人死亡、行为鲁莽以致一人重伤和另一人受伤的罪名。他不认罪，经过审讯后被判罪成，坐牢七个月和出狱后吊销各级驾照七年。

完整报道，请翻阅2023年7月22日的《新明日报》。