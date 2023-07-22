疫后首次重聚政府大厦前大草场 近3万人提早为国庆生

今年国庆庆典的首场预演星期六（7月22日）登场，约2万7000名公众自冠病疫情暴发以来，首次齐聚政府大厦前大草场，提前为国家庆生。
担任第一场国庆预演检阅官的是国防部长黄永宏医生。预演结束后，主办方特别为所有参与者燃放了一分钟的烟花。
张秀兰（65岁，退休）与丈夫、儿子和儿媳一家四口一同观看预演。她接受《联合早报》采访时说：“表演者呈献的演出很精彩，我能看到他们付出了很大努力，我看得很尽兴。”
她的儿媳吴依玲（31岁，托儿所教师）则告诉记者，尽管坐在蓝色区域后排靠屏幕的座位，燃放烟花时视野被遮挡了一半，但由于后排较高，却是观看空军飞行表演的理想地点，因此她还是很满意。
与五名亲戚一起观看预演的杨顺财（28岁，医院实验室职员）之前只在小学五年级时看过国民教育演出。“冠病疫情期间基本上不能大规模聚集，今晚的演出让我重新体会到了‘家’的感觉。”
幕后人员紧锣密鼓 齐心呈献难忘庆典
还有不到三周就是国庆日，参与庆典的人员都在紧锣密鼓地排练，齐心协力为新加坡献上一场难忘的生日庆典演出。
国庆庆典表演管理委员会主席黄思民少校星期五（21日）受访时说，表演管理团队由约250名军人组成，主要负责将设计好的表演环节、创意和巧思搬上舞台，并确保正确的人，在正确的时间进场和离场。
问及在执行层面遇到的挑战，黄思民说：“我们的口令都是精确到秒，所以团队的协调和默契配合很重要，有时还须要在瞬间做出临场决策。”
负责第一和第三幕大型移动舞台的林嘉鸿中士受访时提到：“我们负责一起将四个小平台移动到中心，拼成一个大舞台，让舞者在上面安全地完成表演。”
林嘉鸿指出，起初，执行者和设计者都有各自的想法，但是大家都很积极地在商讨中达成共识，为庆典的顺利进行一同努力。
他认为，团队精神很关键。“我和队友在推的时候，要一起发力，才能让这么大型的舞台动起来，要不然每个人都会很吃力。”
无论风吹日晒，林嘉鸿和队友们在过去两个月都坚持训练，只为完美无误地把舞台合并起来。“我们一共推了七八十次，刚刚尝试时，不仅有推不动的问题，我还因为节奏没有跟上而跌倒过。不过，后来掌握了技巧，就克服了恐惧和挑战。”
与过去三周供小五学生观看的国民教育演出不同，虽然现场观众人数相似，但第一场国庆庆典预演却是大批公众到现场观看。
负责引导绿、黄、蓝座位区观众的苏美仪少尉（22岁）告诉记者，国民教育演出时，军人带领小学生入场就座，相对容易执行，虽然在预演首次接待大批公众有点挑战，但团队有应对方案，对疏导人群有信心。“看到我们付出的劳动结出了果实，让新加坡人能欣赏这场演出，我和团队都很欣慰。”