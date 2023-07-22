流动诊所免费为满50岁公民 办理持久授权书及预先护理计划

截至今年5月31日，共有超过22万人申请办理持久授权书，其中77%为50岁及以上的年长者。同时，有超过3万6600人办妥预先护理计划。

为助更多新加坡人在心智健全时就做好预先规划，我国推出全国宣传活动，包括每月在不同地点举办持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA）及预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP）流动诊所，免费为50岁及以上公民办理。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（7月22日）为提前规划宣传活动主持推介时说，希望通过活动提高人们对LPA和ACP的认识与采用。当局的目标是到了2025年底，有超过24万名50岁及以上的公民办妥LPA。

“我们会加大努力展开外联工作，和更多伙伴合作，将提前规划活动带到更靠近人们的住家。我们也会和活跃乐龄中心、基层组织、私人与公共领域雇主、宗教组织和社会服务机构合作，接触更多人并支持他们做好预先规划。”

已办妥LPA的民众当中，有逾16万9400人年龄在50岁及以上。以统计局的最新本地居民人口数据来计算，这意味着每10名50岁及以上的民众中，仅有一人完成LPA。

马善高说，为支持更多新加坡人做好提前规划，我国已经简化办理LPA和ACP的手续。公共监护人办公室线上服务平台自去年11月启用以来，已有超过5万人上网办理LPA，申请人数比前年增长三倍。

在提前规划宣传活动下推出的一系列项目包括，陆续在全国各地举办路演活动，以提高人们对LPA和ACP的认识；以及每月举行LPA和ACP流动诊所。

至2026年3月底 公民申请持久授权书免75元手续费

目前，公民申请LPA无须支付75元手续费，直至2026年3月31日，这是政府最后一次延长期限。在流动诊所办理LPA的50岁及以上公民除了不必缴交手续费，也无须支付签发证书的费用。

星期六下午到位于淡滨尼天地的流动诊所办理LPA的曾平海（74岁，退休），之前因觉得手续麻烦所以一直没有做。儿子在得知有流动诊所后，马上帮他上网预约。

“在邻里就能办理LPA方便多了，而且是完全免费的，如果我自己去找律师或医生还要付钱。”

根据公共服务署今年4月调查，九成的人认为，提前规划或做好临终安排是重要的。即便如此，有13%的民众觉得办理手续过于麻烦；另外分别有11%和20%的受访者不懂得如何申请LPA和ACP。

公共监护人办公室助理公共监护人邹燕妮说：“通过路演活动，人们能够认识到什么是LPA和ACP。同时一些人可能觉得自己要找LPA签发人会有点麻烦，他们也可以直接在流动诊所直接完成。”

护联中心总裁陈光杰说，接下来会进一步和社区与医疗伙伴合作，把制定ACP的服务带到邻里，让民众更便利。

下一个LPA和ACP的流动诊所将在8月26日和27日，于女皇镇民众联络所举办。