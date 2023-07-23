七旬母申诉：13万元棺材本 小女儿转走

73岁老妇申诉，与小女儿开设联名户头，岂料两年内陆续被转走了13万元棺材本，报警求助。

事主陈女士（73岁）告诉《新明日报》记者，她于2021年5月，与小女儿开了三个联名账户，前后存了18万元。

“这些钱是我跟丈夫一辈子辛劳存下来的，之前是在我们夫妻的联名户头，之后才转到这三个账户上。”

岂料，陈女士于今年6月26日收到银行账单，发现其中一个原有8万5007元的户头，如今仅剩180元，深感不对劲，也查看了另两个账户。

随后发现，另一个原本存了1万9999元的账户已经一毛不剩，而第三个账户也从7万6174元，变成了61元的余额。“我前后存了18万元，之前提取过5万多元，原本应该还有13万，如今只剩200多元。”

经过调查，陈女士发现，户头的钱都被小女儿转走。

陈女士表示，她随后报警，但由于是联名账户，警方也无能为力。

“他们建议我们找律师，但是要找律师，又得花好多钱。”

至于当初两人为何要开设户头，陈女士透露，她已记不清楚。

记者连续两日试图联系陈女士的小女儿，但始终无法联络上。记者也尝试联络其女婿，对方接电话时仅说：“你们不要乱写。”

完整报道，请翻阅2023年7月23日的《新明日报》。